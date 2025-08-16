takvim-logo

Niğde Otoyolu'nda fezi kaza | Kamyon ile çarpışan otomobil kağıt gibi ezildi: Ölü ve yaralı var

Ankara-Niğde Otoyolu’nda kamyonun otomobile arkadan çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

AJANSLAR
AJANSLAR
ABONE OL
Niğde Otoyolu’nda fezi kaza | Kamyon ile çarpışan otomobil kağıt gibi ezildi: Ölü ve yaralı var

Korkunç kaza, saat 14.00 sıralarında Ankara Niğde Otoyolu'nun Pınarcık mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 KBJ plakalı kamyon, aynı yönde giden 01 DJU 33 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Niğde Otoyolu'nda fezi kaza | Kamyon ile çarpışan otomobil kağıt gibi ezildi: Ölü ve yaralı var (İHA)Niğde Otoyolu'nda fezi kaza | Kamyon ile çarpışan otomobil kağıt gibi ezildi: Ölü ve yaralı var (İHA)

ÖLÜ VE YARALI VAR
Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunanlar yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Niğde Otoyolu'nda fezi kaza | Kamyon ile çarpışan otomobil kağıt gibi ezildi: Ölü ve yaralı var (İHA)Niğde Otoyolu'nda fezi kaza | Kamyon ile çarpışan otomobil kağıt gibi ezildi: Ölü ve yaralı var (İHA)

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan C.T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 3 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN