Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2025 21:57

Niğde Otoyolu'nda fezi kaza | Kamyon ile çarpışan otomobil kağıt gibi ezildi: Ölü ve yaralı var (İHA)

ÖLÜ VE YARALI VAR

Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunanlar yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.