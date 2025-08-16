Niğde Otoyolu'nda fezi kaza | Kamyon ile çarpışan otomobil kağıt gibi ezildi: Ölü ve yaralı var
Ankara-Niğde Otoyolu’nda kamyonun otomobile arkadan çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.
Korkunç kaza, saat 14.00 sıralarında Ankara Niğde Otoyolu'nun Pınarcık mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 KBJ plakalı kamyon, aynı yönde giden 01 DJU 33 plakalı otomobile arkadan çarptı.
ÖLÜ VE YARALI VAR
Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunanlar yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.