Eyüpsultan'da taksici cinayeti! Sefer Kaya silahlı saldırı kurbanı oldu arkadaşları isyan etti: "Artık yeter"
İstanbul Eyüpsultan’da 34 TBC 07 plakalı taksinin şoförü Sefer Kaya, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayarak yaşamını yitirdi. Olay sonrası taksiciler, meslektaşları için konvoy düzenleyip can güvenliği talebinde bulundu. Saldırıyı düzenleyen şahıs gözaltına alındı.
Eyüpsultan'da kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğrayan taksi şoförü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırı ile ilgili bir kişi gözaltına alındı.
5 EL ATEŞ EDİP KAÇTI
Silahlı saldırı, Eyüpsultan Kemerburgaz Mahallesi Selanik Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 TBC 07 plakalı taksinin sürücüsü Sefer Kaya Selanik Bulvarı üzerinde henüz bilinmeyen sebeple silahlı saldırıya uğradı. Kaya'ya 5 el ateş eden saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, olay yeri inceleme ve polis ekipleri geldi. Yapılan ilk müdahalenin ardından vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan taksi sürücüsü, kaldırıldığı Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
FİRARİ SAHIŞ YAKALANDI
Olay yerinden kaçan saldırgan için bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Firari şahıs Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş ve Cinayet Büro ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı.