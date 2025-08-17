takvim-logo

Eyüpsultan'da taksici cinayeti! Sefer Kaya silahlı saldırı kurbanı oldu arkadaşları isyan etti: "Artık yeter"

İstanbul Eyüpsultan’da 34 TBC 07 plakalı taksinin şoförü Sefer Kaya, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayarak yaşamını yitirdi. Olay sonrası taksiciler, meslektaşları için konvoy düzenleyip can güvenliği talebinde bulundu. Saldırıyı düzenleyen şahıs gözaltına alındı.

İHA
İHA
ABONE OL
Eyüpsultan’da taksici cinayeti! Sefer Kaya silahlı saldırı kurbanı oldu arkadaşları isyan etti: Artık yeter

Eyüpsultan'da kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğrayan taksi şoförü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırı ile ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Taksiciler olayın ardından konvoy oluşturdu (AA)Taksiciler olayın ardından konvoy oluşturdu (AA)

5 EL ATEŞ EDİP KAÇTI

Silahlı saldırı, Eyüpsultan Kemerburgaz Mahallesi Selanik Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 TBC 07 plakalı taksinin sürücüsü Sefer Kaya Selanik Bulvarı üzerinde henüz bilinmeyen sebeple silahlı saldırıya uğradı. Kaya'ya 5 el ateş eden saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, olay yeri inceleme ve polis ekipleri geldi. Yapılan ilk müdahalenin ardından vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan taksi sürücüsü, kaldırıldığı Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Sefer Kaya kaldırıldığı hastanede vefat etti (AA)Sürücü Sefer Kaya kaldırıldığı hastanede vefat etti (AA)

FİRARİ SAHIŞ YAKALANDI

Olay yerinden kaçan saldırgan için bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Firari şahıs Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş ve Cinayet Büro ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı.

Hayatını kaybeden taksici Sefer Kaya (IHA)Hayatını kaybeden taksici Sefer Kaya (IHA)

YANIMIZDA AZRAİL İLE GEZİYORUZ

Sefer Kaya'nın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi sonrası gece saatlerinde taksiciler önce hastanede ardından saldırının yaşadığı caddeye konvoy oluşturup korna çalarak gitti. Yapılan eylemin ardından taksiciler adına konuşan, Deniz Dündar, "Bir arkadaşımızı direksiyon başında katledilmiş halde bulduk. Yıllardır dile getirdiğimiz kabinli araç sorununu çözüme kavuşturulması için elimizden gelen mücadeleyi dernekler olarak verdik. Sözlü ve yazılı olarak gerekli yerlere müracaatlarımızı yaptık. Evlerimizden helalleşerek çıkıyoruz. Evden çıkarken çoluk çocuklarımızla vedalaşarak çıkıyoruz. Arabamızda kimleri taşıdığımızı bilmiyoruz. Azrail'imizi yanımızda taşıyoruz. Burada toplanan arkadaşlar Sefer abileri için buradalar. Yarın başka bir arkadaşları için burada olmak istemiyorlar. Lütfen kurum başkanları, kurum sorumluları size vermiş olduğumuz dilekçeleri, sözlü ve ulusal basında dile getirdiğimiz cümleleri lütfen dikkate alın. Takside çalışan hiçbir şahsın can ve mal güvenliği yoktur. Bu can ve mal güvenliğinin sağlanması için ivedi bir şekilde çözüm üretmek sizin elinizde. Biz bu çözümü üretemiyoruz çünkü kurumlar sizlersiniz. Size sürekli bunu dile getiriyoruz ama sürekli göz ardı ediyorsunuz. Bugünden itibaren sesimizi duyun. Bugün Sefer arkadaşımız yarın başka bir arkadaşımız, evlerimizden biz helalleşerek çıkmak istemiyoruz. Can ve mal güvenliği olmayan sektörde çalışmak istemiyoruz. Tüm taksi camiasının başı sağ olsun" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN