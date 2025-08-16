Diyet için ChatGPT’yi kullandı sonu hastanelik oldu! OpenAI’dan kritik açıklama geldi
ABD'de yaşayan 60 yaşındaki bir adam, tuzu hayatından çıkarmak için ChatGPT'den tavsiye aldı ancak sonuç hiç de beklediği gibi olmadı. Yapay zekanın önerisiyle üç ay boyunca sodyum bromür tüketen adam, zehirlenme belirtileri göstererek halüsinasyonlar görmeye başladı ve hastaneye kaldırıldı. Olay, yapay zekanın beslenme tavsiyelerinin güvenilirliği konusunda dünya çapında büyük bir tartışma başlattı. İşte konu hakkında detaylar…
Giriş Tarihi: 16.08.2025 21:46