Diyet için ChatGPT’yi kullandı sonu hastanelik oldu! OpenAI’dan kritik açıklama geldi

UZMANLARDAN KRİTİK UYARILAR

Biyoteknoloji şirketi Centivax'ın CEO'su Dr. Jacob Glanville, ChatGPT'nin bir hekim gibi görülmemesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Bunlar aslında dil tahmin motorlarıdır. Ürettikleri önerileri sorgulamadan uygulamak son derece risklidir."

Acil tıp uzmanı Dr. Harvey Castro ise yapay zekaların, yalnızca kelime dizilerini istatistiksel ihtimallere göre oluşturduğunu, doğrulama mekanizması bulunmadığını vurguladı:

"ChatGPT'nin bromür hatası, sağlık tavsiyelerinde bağlamın önemini açıkça ortaya koyuyor."

Castro'ya göre bu tür durumları engellemek için yapay zeka sistemlerinin tıbbi bilgi tabanlarıyla desteklenmesi, risk uyarı mekanizmalarının geliştirilmesi ve mutlaka insan denetimiyle çalıştırılması gerekiyor.