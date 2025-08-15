Çorum’da feci olay: Anne oğlunu kurtarmak isterken hayatını kaybetti

Hacer Kepçe, sanayi sitesindeki işyerlerine gitti. Oğlu Recep, dengesini kaybederek atık yağ tankına düştü. Evladını kurtarmak isteyen anne, aynı kuyuya atladı. İkisi de kurtarılamadı.

Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2025

Yürekleri kavuran olay, Çorum'un Küçük Sanayi Sitesi 43. Sokak'ta meydana geldi. Hacer Kepçe, 12 yaşındaki oğlu Recep Kürşat Kepçe'yi yanına aldı. Depo olarak kullandıkları iş yerine gitti. Recep Kürşat Kepçe dengesini kaybetti. Atık yağ tankının içine düştü. Bunu gören anne, hiç tereddüt etmeden oğlunu kurtarmak için tankın içine atladı. Ancak kurtarma çabası ölümle sonuçlandı. Annesini ve kardeşini tankın içinde olduğunu gören Hacer Kepçe'nin büyük oğlu durumu yakınlarına ve 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

Anne oğlunu kurtarmak isterken yaşamını yitirdi (Takvim.com.tr)

'DEPO OLARAK KULLANIYORLARDI'

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, anne ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. Hacer ve Recep Kürşat Kepçe'nin cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Ailenin iş yerini depo olarak kullandığını ifade eden Sefa Kurtoğlu isimli vatandaş, "Burayı depo gibi kullanıyorlardı. Çok fazla gelip giden olmazdı. Sadece kendileri gelip gidiyordu." dedi.

