Avcılar sahilinde kadına şiddet: Çevredekiler tepki gösterdi

İstanbul Avcılar’da sahilde yürüyen kadına yumruk atan M.A., çevredeki vatandaşların müdahalesi sonrası polis tarafından gözaltına alındı. Çevredekiler, “Erkek dediğin korur kollamaz mı?” diye tepki gösterdi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2025

Paylaş





ABONE OL

Erkek şiddetinin bu seferki adresi İstanbul Avcılar'dı. Sahilde yürüyüş yapan çiftin arasında çıkan tartışmada, M.A., kadına yumruk atmaya başladı. Çevredekiler, kadını kurtarmak için müdahale ederek tepki gösterdi. Sahilde yürüdüğü kadına şiddet uygulayan adam, çevredekilerin tepkisini çekti. Çevredekiler'in, "Erkek dediğin, korur kollamaz mı ?" sözleri kıyıda yankılandı. Polis, M.A.'yı gözaltına aldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN