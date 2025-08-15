İzmir’de “faizsiz kredi” tuzağı: 709 bin TL’lik dolandırıcılık

59 yaşındaki Gülten Ünveren, sosyal medyadan tıkladığı sahte kredi reklamı sonrası telefon bankacılığı hesabından oluşturulan sanal kartla 709 bin TL dolandırıldı. Avukatı, bu yöntemin günümüzde sıkça kullanıldığını belirtti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2025

Paylaş





ABONE OL

İzmir'de yaşayan 59 yaşındaki Gülten Ünveren, sosyal medyada karşılaştığı "faizsiz kredi" reklamına tıklamasının ardından büyük bir dolandırıcılığın ağına düştü. Telefon bankacılığı hesabından sanal kart oluşturulduğunu belirten Ünveren, "Bu sanal kart üzerinden 709 bin TL'lik işlem yapıldı." dedi.

Avukatı, "Günümüzde dolandırıcılar bu yöntemi kullanmaktadır." dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN