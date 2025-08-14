Uyarıyı dinlemedi: Cankurtaranlar son anda kurtardı
Şile Kabakoz sahilinde yüzme yasağına rağmen denize giren bir kişi, akıntıya kapılıp boğulma tehlikesi geçirdi. Dalgalar arasında kaybolan vatandaş, cankurtaranlar tarafından son anda kurtarıldı. Yetkililer, “Maalesef buradaki uyarıları umursamayanlar kendi hayatlarını hiçe sayıyor.” dedi.
İstanbul'un Şile ilçesine bağlı Kabakoz köyü sahilinde facia teğet geçti. Dalga boyu yüksekliği nedeniyle verilen yüzme yasağına aldırış etmeyen bir kişi, serinlemek için denize girdi.
Bir süre sonra akıntıya kapılarak dalgalar arasında kaybolan vatandaş kıyıya dönemeyince çevredekiler durumu cankurtaran ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan cankurtaranlar, denizde çırpınan kişiyi kıyıya çıkarmayı başardı.
Yetkililer, "Maalesef buradaki uyarıları umursamayanlar kendi hayatlarını hiçe sayıyor." dedi.