Asker İbrahim Çetin’in zorlu vedası: Babasının ardından anneannesini de kaybetti
“Sadece Garibanlar mı gider askere?” paylaşımıyla gündem olan İbrahim Çetin için Boyabat’ta coşkulu bir uğurlama töreni düzenlendi. Ancak asker Çetin, anneannesinin vefatıyla büyük bir üzüntü yaşadı.
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen asker İbrahim Çetin, babasının ardından bir kayıp daha yaşadı.
PAYLAŞTIĞI NOT GÜNDEM OLMUŞTU
Şıhlar köyünde davulculuk yapan İbrahim Çetin, vatani görev için Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığına gideceğini, sosyal medya hesabından annesiyle paylaştığı fotoğrafa "Sadece Garibanlar Mı Gider Askere" notuyla paylaştı.
UĞURLAMA TÖRENİ YAPILMIŞTI
Paylaşımıyla sosyal medyada gündem olan Çetin için ailesi ve arkadaşları tarafından askere uğurlama programı düzenlendi. Düzenlenen törene Boyabat Kaymakamı Enver Yılmaz ve Boyabat İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Doğu Kan Altın'ın da katılmıştı.
BİR KAYIP DAHA YAŞADI
Geçtiğimiz gün askeri birliğine teslim olan İbrahim Çetin acı bir haberle daha sarsıntı yaşadı. Attığı fotoğraflarla herkesin yüreklerini ısıtan, geçtiğimiz gün askeri birliğine teslim olan İbrahim Çetin anneannesini kaybetti.