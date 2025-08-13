takvim-logo

Asker İbrahim Çetin’in zorlu vedası: Babasının ardından anneannesini de kaybetti

“Sadece Garibanlar mı gider askere?” paylaşımıyla gündem olan İbrahim Çetin için Boyabat’ta coşkulu bir uğurlama töreni düzenlendi. Ancak asker Çetin, anneannesinin vefatıyla büyük bir üzüntü yaşadı.

takvim.com.tr
takvim.com.tr
ABONE OL
Asker İbrahim Çetin’in zorlu vedası: Babasının ardından anneannesini de kaybetti

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen asker İbrahim Çetin, babasının ardından bir kayıp daha yaşadı.

PAYLAŞTIĞI NOT GÜNDEM OLMUŞTU

Şıhlar köyünde davulculuk yapan İbrahim Çetin, vatani görev için Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığına gideceğini, sosyal medya hesabından annesiyle paylaştığı fotoğrafa "Sadece Garibanlar Mı Gider Askere" notuyla paylaştı.

İbrahim Çetin ve ailesiİbrahim Çetin ve ailesi

UĞURLAMA TÖRENİ YAPILMIŞTI

Paylaşımıyla sosyal medyada gündem olan Çetin için ailesi ve arkadaşları tarafından askere uğurlama programı düzenlendi. Düzenlenen törene Boyabat Kaymakamı Enver Yılmaz ve Boyabat İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Doğu Kan Altın'ın da katılmıştı.

Uğurlama töreniUğurlama töreni

BİR KAYIP DAHA YAŞADI

Geçtiğimiz gün askeri birliğine teslim olan İbrahim Çetin acı bir haberle daha sarsıntı yaşadı. Attığı fotoğraflarla herkesin yüreklerini ısıtan, geçtiğimiz gün askeri birliğine teslim olan İbrahim Çetin anneannesini kaybetti.

İbrahim Çetin ve ailesiİbrahim Çetin ve ailesi

GEÇEN YIL BABASINI KAYBETMİŞTİ

Babası Metin Çetin'i yaklaşık bir yıl önce kaybeden Çetin askere gitmeden önce üzgün olduğunu da belirtip, "Babamın olmayışı beni duygulandırdı. O duyguyla bir fotoğraf paylaştım ve açıklama yaptım. Çok sayıda destek aldım. Başta İlçe Kaymakamımız Enver Yılmaz, Belediye Başkanımız Hasan Kara, İlçe Jandarma Komutanımız Doğu Kan Altın ve tüm arayan, soran buraya kadar gelip konvoya katılan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN