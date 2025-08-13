2025 MECLİS AÇILIŞ TARİHİ: 30. Dönem TBMM takvimi ile yeni yasama dönemi hangi tarihte başlıyor?

Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2025 12:32

2025 meclis Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda normal tatil tarihini erteleyerek 21 Temmuz'a kadar çalışmalarına devam etti. Yeni yasama dönemi ve 30. Dönem TBMM başlangıç tarihi merak ediliyor. Peki meclis ne zaman, hangi tarihte açılıyor? İşte tarihi…