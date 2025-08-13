2025 MECLİS AÇILIŞ TARİHİ: 30. Dönem TBMM takvimi ile yeni yasama dönemi hangi tarihte başlıyor?
2025 yılında TBMM açılış tarihi merak ediliyor. Meclis takvimde 1 Temmuz’da tatile girmesi gerekirken, resmi gazetede yayımlanan karar ile çalışmalarına devam ederek 21 Temmuz’da tatile girdi. Peki 30. Dönem TBMM takvimiyle yeni yasama dönemi ne zaman başlayacak? İşte meclis açılış tarihi…
2025 meclis Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda normal tatil tarihini erteleyerek 21 Temmuz'a kadar çalışmalarına devam etti. Yeni yasama dönemi ve 30. Dönem TBMM başlangıç tarihi merak ediliyor. Peki meclis ne zaman, hangi tarihte açılıyor? İşte tarihi…
MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 1 Temmuz'da başlaması planlanan yaz tatili, Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda ertelendi. Meclis, Genel Kurulun 20 Temmuz'daki 113'üncü birleşiminde alınan kararla çalışmalarını sürdürdü ve 21 Temmuz Pazartesi günü tatile girdi.
30. Dönem yasama takvimine göre TBMM, yeni yasama dönemine 1 Ekim 2025 Çarşamba günü başlayacak. Karar, Meclis'in tatil planlaması ve yasama faaliyetlerinin düzenlenmesi açısından önem taşırken, milletvekillerinin çalışmalarını yoğunlaştırmasıyla gündemdeki yasaların takip edilmesine olanak sağladı.