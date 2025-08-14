Kazma ve kürekle şehit mezarına saldıran şüpheli tutuklandı! 15 Temmuz şehidinin babası: "Allah razı olsun"
FETÖ’nün darbe girişimi sırasında İstinye’de şehit edilen Fatih Satır’ın mezarını kazma ve kürekle tahrip eden T.D. (35), polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin kısa sürede yakalanması, baba Turan Satır tarafından memnuniyetle karşılandı. Baba Turan Satır, 'Sayın mülki amirime, emniyet müdürüme söyledim. Şinasi Yüzbaşıoğlu'na söyler söylemez, 'Baba sen merak etme, o bizim evladımız, kardeşimiz, eğer yakalamamız 3 saati geçerse bu mesleği bırakırım.' dedi. Allah razı olsun.' ifadelerini kullandı.
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İstinye'deki Borsa İstanbul binası önünde şehit edilen Fatih Satır'ın mezarını tahrip eden şüpheli T.D. (35), Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri ile Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Şehidin babası Turan Satır, oğlunun mezarının tahrip edilmesine tepki gösterdi.
Yaşananlarla ilgili söyleyecek bir şey olmadığını belirten Satır, "Hainler bitmiyor ki ne söyleyeyim. Sabah 6-7 gibi adam kazmayı, küreği almış mezara gelmiş. Mezarı hallaç pamuğuna çevirmiş. Allah bunlardan bizi korusun. Bula bula şehit mezarını mı buluyor?" dedi.
Satır, mezarı tahrip eden şüphelinin babasını ve ağabeyini tanıdığını, aralarında herhangi bir husumet bulunmadığını anlattı.