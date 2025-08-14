Kazma ve kürekle şehit mezarına saldıran şüpheli tutuklandı! 15 Temmuz şehidinin babası: "Allah razı olsun"

Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2025 18:34

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İstinye'deki Borsa İstanbul binası önünde şehit edilen Fatih Satır 'ın mezarını tahrip eden şüpheli T.D. (35), Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri ile Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı.

15 TEMMUZ ŞEHİDİ FATİH SATIR'IN İSTİNYE MEZARLIĞI'NDA BULUNAN KABRİ TAHRİP EDİLDİ. (Fotoğraf: İHA)

Yaşananlarla ilgili söyleyecek bir şey olmadığını belirten Satır, "Hainler bitmiyor ki ne söyleyeyim. Sabah 6-7 gibi adam kazmayı, küreği almış mezara gelmiş. Mezarı hallaç pamuğuna çevirmiş. Allah bunlardan bizi korusun. Bula bula şehit mezarını mı buluyor?" dedi.

Satır, mezarı tahrip eden şüphelinin babasını ve ağabeyini tanıdığını, aralarında herhangi bir husumet bulunmadığını anlattı.