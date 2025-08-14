Valilik yasak getirmişti! Denizde can pazarı: 1 kişi kayboldu, 2 kişi hastanede
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi'nde, Valiliğin fırtına nedeniyle getirdiği yasağa rağmen denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Kurtarma sırasında iki kişinin daha boğulma tehlikesi yaşadığı olayda, denizde adeta can pazarı yaşandı.
Olay, Kumbağ Mahallesi'nde yoğun dalgaların olduğu bölgede meydana geldi. Denize giren bir kişi akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi.
Durumu gören vatandaşlar yetkililere haber verdikten sonra zincir oluşturarak boğulmak üzere olan kişiyi kurtarmaya çalıştı. Bu sırada zincir oluşturmak isteyen 15 kişiden ikisi de boğulma tehlikesi yaşadı. Denizden çıkarılan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
KAYBOLAN ŞAHIS ARANIYOR
Denizde kaybolan kişinin bulunması için Süleymanpaşa Sahil Güvenlik Komutanlığı, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Kumbağ Karakol Komutanlığı'na bağlı jandarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.
VALİLİK YASAĞI VARDI
Tekirdağ Valiliği, fırtına sebebiyle Süleymanpaşa ilçesinde denize girmeyi 3 gün süreyle yasaklamıştı.