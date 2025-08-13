Denizde gizemli çarpışma! Tekne kazasıyla ilgili tutuklanan kaptan kameraya yakalandı
Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere yola çıkan iş insanı Halit Yukay’ın kaybolmasıyla ilgili arama çalışmaları hız kesmeden devam ederken, şüpheli kazayla ilgili kamera kayıtları ortaya çıktı. İfadesinde, 'Bir anda bir sarsıntı hissettim anlam veremedim' diyen gemi kaptanı C.T.'nin görüntülerde çarpma izlerini kontrol ettiği görüldü.
Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında iş insanı Halit Yukay'a ait olan tekneye çarptığı ileri sürülen geminin kaptanının yer aldığı güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
İzlenen kayıtlarda gemi kaptanı C.T. ile beraberindeki bir kişinin geminin demirlediği Kocaeli'deki limanda, geminin ön kısmına gelerek çarpma izi olduğu öne sürülen bölümü kontrol ettiği görülüyor.
YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Gemilerin ve yatların gerçek zamanlı konumunu gösteren "Marine Traffic" görüntülerinde de "Arel 7" yük gemisinin kazanın gerçekleştiği düşünülen bölgede manevra yaptığının gözlemlendiği öğrenildi.
TEKNİK İNCELEME YAPILACAK
Gemide boya izleri olduğu, bunların parçalanan tekneye ait olup olmadığı, yapılacak teknik inceleme sonucunda belirleneceği öğrenildi.