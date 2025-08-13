Denizde gizemli çarpışma! Tekne kazasıyla ilgili tutuklanan kaptan kameraya yakalandı

Çarpma izleri (AA)

ÖNCE SERRBEST BIRAKILDI SONRA TUTUKLANDI

Olayla ilgili bölgeden geçen başka bir gemiden "Arel 7" adındaki gemi ile ilgili yapılan ihbar üzerine, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, "taksirle ölüme sebep olma" suçlamasıyla tekneye çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı C.T. gözaltına alınmıştı. 8 Ağustos günü hakim karşısına çıkan C.T, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, bunun üzerine yapılan itiraz sonucu 10 Ağustos günü tutuklanmıştı.

"SARSINTI HİSSETTİM ANLAM VEREMEDİM" DEDİ

Tutuklanan kaptanı C.T. ifadesinde "Marmara Adası'nı geçmiştik. Saat 17.00 sıralarında yemeğe inmişti. Şirketle görüşmüştüm. Sonra bir anda bir sarsıntı hissettim anlam veremedim; baktım, önüme sağımda ve solumda iki parça vardı. Ortasından geçtim ama biraz ilerledikten sonra gemiyle döndüm. İçim rahat etmediği için. O sırada can simidi gördüm. Sağımda ve solumda gördüğüm tahta parçalarının ne olduğunu anlamadım. Benimle ilgili bir durum olmadığını anlayınca yoluma devam ettim" diyerek kendini savunmuştu.

