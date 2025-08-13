takvim-logo

Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere yola çıkan iş insanı Halit Yukay’ın kaybolmasıyla ilgili arama çalışmaları hız kesmeden devam ederken, şüpheli kazayla ilgili kamera kayıtları ortaya çıktı. İfadesinde, 'Bir anda bir sarsıntı hissettim anlam veremedim' diyen gemi kaptanı C.T.'nin görüntülerde çarpma izlerini kontrol ettiği görüldü.

Denizde gizemli çarpışma! Tekne kazasıyla ilgili tutuklanan kaptan kameraya yakalandı

Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında iş insanı Halit Yukay'a ait olan tekneye çarptığı ileri sürülen geminin kaptanının yer aldığı güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Halit Yukay'ın teknesine çarptığı ileri sürülen geminin görüntüleri kamerada

İzlenen kayıtlarda gemi kaptanı C.T. ile beraberindeki bir kişinin geminin demirlediği Kocaeli'deki limanda, geminin ön kısmına gelerek çarpma izi olduğu öne sürülen bölümü kontrol ettiği görülüyor.

Kamera kayıtları (AA)Kamera kayıtları (AA)

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Gemilerin ve yatların gerçek zamanlı konumunu gösteren "Marine Traffic" görüntülerinde de "Arel 7" yük gemisinin kazanın gerçekleştiği düşünülen bölgede manevra yaptığının gözlemlendiği öğrenildi.

Kamera kayıtları (AA)Kamera kayıtları (AA)

TEKNİK İNCELEME YAPILACAK

Gemide boya izleri olduğu, bunların parçalanan tekneye ait olup olmadığı, yapılacak teknik inceleme sonucunda belirleneceği öğrenildi.

Çarpma izleri (AA)Çarpma izleri (AA)

ÖNCE SERRBEST BIRAKILDI SONRA TUTUKLANDI

Olayla ilgili bölgeden geçen başka bir gemiden "Arel 7" adındaki gemi ile ilgili yapılan ihbar üzerine, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, "taksirle ölüme sebep olma" suçlamasıyla tekneye çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı C.T. gözaltına alınmıştı. 8 Ağustos günü hakim karşısına çıkan C.T, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, bunun üzerine yapılan itiraz sonucu 10 Ağustos günü tutuklanmıştı.

"SARSINTI HİSSETTİM ANLAM VEREMEDİM" DEDİ
Tutuklanan kaptanı C.T. ifadesinde "Marmara Adası'nı geçmiştik. Saat 17.00 sıralarında yemeğe inmişti. Şirketle görüşmüştüm. Sonra bir anda bir sarsıntı hissettim anlam veremedim; baktım, önüme sağımda ve solumda iki parça vardı. Ortasından geçtim ama biraz ilerledikten sonra gemiyle döndüm. İçim rahat etmediği için. O sırada can simidi gördüm. Sağımda ve solumda gördüğüm tahta parçalarının ne olduğunu anlamadım. Benimle ilgili bir durum olmadığını anlayınca yoluma devam ettim" diyerek kendini savunmuştu.

