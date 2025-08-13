PODCAST CANLI YAYIN

Kıvanç Tatlıtuğ’un arkadaşının yatına çarpan kuru yük gemisinde çarpma izi ortaya çıktı: Kaptan tutuklandı

Balıkesir Marmara Adası açıklarında ünlü iş insanı Halit Yukay’ın yatına çarpan Arel 7 isimli kuru yük gemisinin kaptanının, gemideki çarpma izlerinin bulunması nedeniyle tutuklandığı öğrenildi. Kaza sonrası arama çalışmaları devam ediyor.

Giriş Tarihi:
Kıvanç Tatlıtuğ’un arkadaşının yatına çarpan kuru yük gemisinde çarpma izi ortaya çıktı: Kaptan tutuklandı

Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında, Kıvanç Tatlıtuğ'un arkadaşı iş insanı Halit Yukay'ın yatına çarptığı düşünülen kuru yük gemisinin kaptanın tutuklanmasına neden olan izlerin fotoğrafları ortaya çıktı. Yola çıkmadan önce çekilen fotoğraflarda iz yokken Kocaeli'ne geldiğinde gemide çarpma izinin bulunması kaptanın tutuklanmasında büyük rol oynadı.

Limandan böyle ayrıldı (Takvim.com.tr)Limandan böyle ayrıldı (Takvim.com.tr)

Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan 'Graywof' isimli yatın sahibi ünlü iş adamı Halit Yukay'ı arama çalışmaları da devam ediyor.

Kaptanın tutuklanmasında gemideki çarpma izlerinin etkili olduğu öğrenildi. Çanakkale'den denize açılmadan önce gemi önünden çekilen fotoğrafta herhangi bir iz yokken Kocaeli'ne ulaştığında ise çekilen fotoğrafta çarpma izlerinin olduğu görülüyor.

Çarpma sonrası böyle oldu (Takvim.com.tr)Çarpma sonrası böyle oldu (Takvim.com.tr)

Marine Traffic görüntülerinde Arel 7 yük gemisinin kazanın olduğu düşünülen bölgede geriye doğru manevra yapması ve yoluna görüntüleniyor.

KAPTAN NE DEMİŞTİ

Olay zamanı kaza bölgesinden geçiş yaptığı tespit edilen çimento taşıyan Arel 7 isim geminin kaptanı C.T. mahkemedeki ifadesinde, "Şirketle görüşmüştüm. Sonra bir anda bir sarsıntı hissettim, anlam veremedim. Baktım önüme, sağımda ve solumda iki parça vardı. Tahta parçası olarak gördüm. Sonra gemiyle döndüm, içim rahat etmediği için. O sırada can simidi gördüm. Sağımda ve solumdaki ne anlamadım." demişti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Ankara'da bir ilk! Başkan Erdoğan Gürcistan ile ticaret hedefini açıkladı: Hedef 5 milyar dolar
Rezan Epözdemir'in gözaltı süresi bir gün daha uzatıldı! Rüşvet düzeni ve casusluk temasları mercek altında: 1 şüpheli daha gözaltında
Türk Telekom
Orman yangınlarıyla mücadele! Hangi illerde kontrol altında? İzmir ve Kahramanmaraş'ta yeşil vatan savunması
SSK ve Bağ-Kur’dan evlenme ödeneği: Ölüm aylığı alan kız çocuklarına 24 maaşlık çeyiz desteği
Rezan Epözdemir'in olmadığı masa yok! İş insanının oğlundan dikkat çeken iddia | "2 milyarlık malımıza çöktü"
Balıkesir'deki depremde tutuklama: Binanın sahibi hakkında karar verildi!
TBMM Başkanı Kurtulmuş duyurdu | Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda şehit yakınları ve gaziler konuşacak
Rotterdown: Sıradaki gelsin! Fenerbahçe - Feyenoord: 5-2 | MAÇ SONUCU
Oktay Kaynarca ve Yunus Emre Yıldırımer Müge Anlı ile Güven Bana'ya damga vurdu
Başkan Erdoğan'dan kritik temas! Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüştü
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bir rüşvet operasyonu daha! 195 milyonluk çark... Kuyumcular ve döviz büroları üzerinden akladılar
CHP'li İBB'deki yolsuzluk çetesine yeni operasyon: 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi! Rüşvetin görüntüsü ortaya çıktı
Memur-emekli için pazarlık zamanı! İlk altı ay için yüzde 10 ikinci altı ay için yüzde 6 zam teklifi
Sındırgı depreminin Z raporu! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum merkez üssünde açıkladı
Rezan Epözdemir'in HTS kayıtları inceleniyor! Galatasaray Adası'ndan Ankara'ya CHP-CIA-MOSSAD'ın 6 günlük ihanet mesaisi: Osman Kavala detayı
Tarihin en ilginç Trump-Putin görüşmeleri! Gözler Alaska’dayken Donald’a Vladimir ile baş etme taktikleri geldi
Sındırgı depremi sonrası TAKVİM gündeme getirdi! Bakan Kurum "kolon kesme" iddiasına net yanıt verdi: Her türlü hesap sorulur
Fenerbahçe'den kaleye sürpriz transfer! Görüşmeler başladı
Galatasaray'a çifte yıldız! Sona gelindi