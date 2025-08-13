Kıvanç Tatlıtuğ’un arkadaşının yatına çarpan kuru yük gemisinde çarpma izi ortaya çıktı: Kaptan tutuklandı

Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında, Kıvanç Tatlıtuğ'un arkadaşı iş insanı Halit Yukay'ın yatına çarptığı düşünülen kuru yük gemisinin kaptanın tutuklanmasına neden olan izlerin fotoğrafları ortaya çıktı. Yola çıkmadan önce çekilen fotoğraflarda iz yokken Kocaeli'ne geldiğinde gemide çarpma izinin bulunması kaptanın tutuklanmasında büyük rol oynadı.

Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan 'Graywof' isimli yatın sahibi ünlü iş adamı Halit Yukay'ı arama çalışmaları da devam ediyor.

Kaptanın tutuklanmasında gemideki çarpma izlerinin etkili olduğu öğrenildi. Çanakkale'den denize açılmadan önce gemi önünden çekilen fotoğrafta herhangi bir iz yokken Kocaeli'ne ulaştığında ise çekilen fotoğrafta çarpma izlerinin olduğu görülüyor.

Marine Traffic görüntülerinde Arel 7 yük gemisinin kazanın olduğu düşünülen bölgede geriye doğru manevra yapması ve yoluna görüntüleniyor.

KAPTAN NE DEMİŞTİ

Olay zamanı kaza bölgesinden geçiş yaptığı tespit edilen çimento taşıyan Arel 7 isim geminin kaptanı C.T. mahkemedeki ifadesinde, "Şirketle görüşmüştüm. Sonra bir anda bir sarsıntı hissettim, anlam veremedim. Baktım önüme, sağımda ve solumda iki parça vardı. Tahta parçası olarak gördüm. Sonra gemiyle döndüm, içim rahat etmediği için. O sırada can simidi gördüm. Sağımda ve solumdaki ne anlamadım." demişti.