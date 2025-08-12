Van’da genç kız beyazlatıcı krem yüzünden yoğun bakımda

D.K. isimli genç kız, sosyal medyadan krem siparişi verdi. Vücudunda ciddi derecede yanıklar ve izler meydana geldi. 4 gün yoğun bakımda kalan gencin doktoru Prof. Dr. Hatice Uce Özkol, “Lütfen yüzünüze sürmeyin. İçeriğine baktık; yoğun miktarda kojik asit içeriyor. Bu kojik asit de yüz yakıcı, kezzap gibi bir ürün.” dedi.

Van'da yaşayan D.K. isimli genç kız (21), sosyal medyada 'cildi beyazlatıyor' ve 'sivilce izlerini yok ediyor' iddiasıyla tanıtılan bir kremi internet üzerinden sipariş verdi. Genç kız, ürün eline ulaştıktan sonra yüzüne ve vücudunun çeşitli yerlerine uyguladı. Kısa süre sonra yüzünde şişlik, yanma ve kızarıklık hissetti. Ailesi tarafından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne kaldırılan D.K., yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımdaki tedavisinin ardından genç kız, dermatoloji servisine geçti. D.K.'nın kremin etkisiyle vücudunda ve kollarında yaralar oluştu.

Leke izleri kaldı. Genç kızı ölümden kurtaran Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Uce Özkol, doktorların tavsiyesi dışında krem ya da diğer ürünlerin kullanılmaması uyarısında bulundu.

'TEHLIKE TEŞKIL EDIYOR'

Prof. Dr. Özkol, "Lekeden kurtulayım derken daha ciddi lekelerle karşılaşılıyor. Hastanın özellikle boyun ve kollarındaki yaralarından kaynaklı iz kalabilir. Şu an hastaya nemlendirici ve koruyucu kremlerle tedavi uyguluyoruz. Tüm halkımız bilsin ki; özellikle yurt dışından getirilen kremleri lütfen yüzünüze sürmeyin. İçeriğine baktık; yoğun miktarda kojik asit içeriyor. Bu kojik asit de yüz yakıcı, kezzap gibi bir ürün. Lütfen menşei belli olmayan kremleri kullanmayın ve yüzünüze sürmeyin. Hastanın yüzü kezzap dökülmüş gibiydi. Ciddi anlamda hayati tehlikeye sokacak kadar kötüydü. Lütfen dikkat edelim. Bir leke uğruna hayatınızı kaybetmeyin." diye uyarıda bulundu.

