Van kedileri sıcak yazda özel havuzlarda serinletiliyor

Van YYÜ'deki 'Kedi Villası'nda özenle korunan Van kedileri, klimalı alanlarda ve özel havuzlarda bakılarak nesillerinin korunması için çalışmalar devam ediyor.

Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2025

Van kedisinin neslinin korunması ve sayılarının artırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Yazın klimaların bulunduğu ortamda serinleyen kediler, zaman zaman özel tasarlanan havuzlarda yüzdürülerek sıcaktan korunmaları sağlanıyor.

Van YYÜ bünyesinde kurulan "Kedi Villası"nda özenle korunan ve tüm bakımları yapılan Van kedileri, kente gelen binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor.

