Kayseri'de cani koca dehşet saçtı! Önce eşini öldürdü ardından intihar etti: İki çocuk yetim ve öksüz kaldı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Onur K. ile eşi Neşe K. arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Onur K., eşini tabancayla vurduktan sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Çiftin iki çocuğu yetim kaldı.
Kayseri'de bulunan Mimarsinan Mahallesi Fuzuli Caddesi'ndeki bir evde Onur K. ile 2 çocuğunun annesi Neşe K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
ÖNCE EŞİNİ SONRA KENDİSİNİ VURDU
Tartışma sırasında Onur K, tabancayla eşine ateş ettikten sonra aynı silahla intihar etti.
HASTANEYE KALDIRILDI FAKAT KURTARILAMADI
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Neşe K'nın hayatını kaybettiğini belirlerken, Onur K. ise ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ağır yaralı Onur K. hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayata tutunamadı.