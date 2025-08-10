takvim-logo

Kayseri'de cani koca dehşet saçtı! Önce eşini öldürdü ardından intihar etti: İki çocuk yetim ve öksüz kaldı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Onur K. ile eşi Neşe K. arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Onur K., eşini tabancayla vurduktan sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Çiftin iki çocuğu yetim kaldı.

AA
AA
ABONE OL
Kayseri’de cani koca dehşet saçtı! Önce eşini öldürdü ardından intihar etti: İki çocuk yetim ve öksüz kaldı

Kayseri'de bulunan Mimarsinan Mahallesi Fuzuli Caddesi'ndeki bir evde Onur K. ile 2 çocuğunun annesi Neşe K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Olay yeri inceleme ekipleri (AA)Olay yeri inceleme ekipleri (AA)

ÖNCE EŞİNİ SONRA KENDİSİNİ VURDU

Tartışma sırasında Onur K, tabancayla eşine ateş ettikten sonra aynı silahla intihar etti.

Polis ekipleri olay yerinde (AA)Polis ekipleri olay yerinde (AA)

HASTANEYE KALDIRILDI FAKAT KURTARILAMADI

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Neşe K'nın hayatını kaybettiğini belirlerken, Onur K. ise ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralı Onur K. hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayata tutunamadı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN