TAKVİM Hukukçunuz sorularınızı yanıtlıyor! İşte tüm o merak edilenler

TAKVİM Hukukçusu okuyucularıyla bir araya geliyor. Hukukçunuz bugünkü köşesinde 'Komşu kavgasına ne yapabilirim? Eşim evi terk etti? Diyetisyen tarafından dolandırıldım? Sürekli arızalanıyor?' sorularını cevaplayarak okurlarımızı aydınlattı. İşte TAKVİM Hukukçunuzun 10 Ağustos 2025 tarihli yazısı...

Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2025

KOMŞU KAVGASINA NE YAPABİLİRİM?

1 yıl önce yeni bir daireye taşındık. Bizden birkaç hafta sonra yan dairemize yeni evli bir çift geldi. Sürekli kavga ediyorlar. Haliyle biz de geriliyoruz. Bu konuda çok rahatsızlık duyuyoruz. Hukuki yönden ne yapmalıyım? Hakan Arıca

Kat Mülkiyeti Kanunu (KMK) gereğince komşuların birbirlerine karşı sorumlulukları vardır. Bunlardan biri de kişilere rahatsızlık vermemektir. KMK

18'inci Maddesi'nde belirtildiği üzere, komşular birbirlerini rahatsız edemez, birbirlerinin haklarını çiğneyemez ve yönetim planlarına karşı uyumlu olma hükümlerine sahiptir. Gürültü yapmak ve komşuyu rahatsız etmek kanun hükmüne aykırılık teşkil eder. Yüksek sesle kavga etmek, uzun süreli müzik dinlemek, uygunsuz zamanlarda yapılan tamir ve tadilat gibi ses çıkarıcı işlemler bir diğerini huzursuz edebilir. Eğer yapılacak işlemler ve zaman zaman ortaya çıkan sebepler, komşuya açıklanır ya da haber verilirse anlayışla karşılanabilir. Ancak ileri boyutu hak doğurur. Kabahatler Kanunu'nun 36'ncı Maddesi'nce gürültüden dolayı kaynaklanan eylemler para cezası ile sonuçlanır. Uygulanan idari para cezasına rağmen devam eden davranışlar var ise sulh hukuk mahkemesine başvurup dava açabilirsiniz. Çekilmez hal tespiti alıp yasak koydurabilirsiniz. Uzun süren eylemlerde de kişilerin huzur ve sükûnetini bozma kapsamında 3 aydan 1 yıla kadar hapis söz konusu olabilir.

SÜREKLİ ARIZALANIYOR

Galeriden 2018 model bir araç aldım. Ancak sürekli arızalanıyor. Haklarım neler? Murat Aktaş

Kişinin istediğine göre şekillenen ekspertiz raporu 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik gereği zorunlu hale geldi. Bu yönetmelikle beraber, aracın her türlü bilgisi detaylı olarak işlenmektedir. Yapılan incelemeler herkesin daha bilinçli olması adına önemlidir. Özellikle aracı araç satma işiyle iştigal eden bir galeri veya bayiden aldıysanız, tüketici konumunda olacağınız için, tüketicinin sahip olacağı seçimlik haklara sahip olursunuz. Bu kayıtlarda, araçla ilgili beyan edilmeyen ve sonradan ortaya çıkan bir arıza veya ayıp söz konusu ise ayıp nedeniyle aracı iade edebilir, ayıp oranında indirim talep edebilir veyahut da onarım bedelini talep edebilirsiniz. Yine İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'in 15. maddesinde düzenlenen 'Garanti' başlıklı bölümünde, aracın, araç alım satımı işi ile uğraşan kimselerden satın alınmasında, 3 ay veya 5 bin kilometre boyunca işletmenin garantisi altında olduğu belirtilmiştir.



EŞİM EVİ TERK ETTİ

8 yıl önce evlendim. Maalesef eşim 10 ay önce evi terk etti. Açıkçası ben de evliliğimi kurtarmak için çabalama niyetim yok. Nasıl bir yol izlemeliyim? Ayla Uygun

Terk etme sebebiyle boşanma davası açmak için uygun bir zaman dilimindesiniz. Terk için açılacak olan boşanma davalarında en az 6 ay boyunca ayrı olmak koşulu bulunur. Eşe yapılacak olan terk ihtarı 4 ay içinde yollanır. İhtar yazısında evden ayrılan kişinin 2 ay içinde konuta geri dönmesi talep edilir. Konuta dönmemesi halinde de terk sebebiyle boşanma davası açabilirsiniz. Terk sebebiyle boşanma özel boşanma sebebidir ve bir takım usuli işlemler gerektirir. Eşinizin haksız bir şekilde evi terk etmesi nedeniyle Türk Medeni Kanunu Madde 166 gereği, genel bir boşanma sebebi olan evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması nedeni ile de dava açabilir, bu davada varsa başkaca boşanma nedenlerinizi de ileri sürebilirsiniz. Boşanma davalarında somut belgeler ve özellikle tanık delili boşanma davasının kabulü açısından son derece önemlidir. Bu nedenle durumunuza ilişkin delillerinizi toplayın, tanıklarınızı belirleyin.



DİYETİSYEN TARAFINDAN DOLANDIRILDIM

Yaklaşık 15 kilo fazlam vardı. Beslenme uzmanına gittim. Ücretimi de peşin ödedim. Ancak memnun kalmadım. Maalesef kilo da veremedim. Paramı geri almak için nasıl bir yol izlemeliyim. Kevser Turan

Amacına ulaşmayan her durum için elinizde öncelikle sözleşme olması gerekmektedir. Parasını ödediğiniz ama verim alamadığınız her durumu ispat etmeye yarayacak en kesin nokta budur. Bu yüzden sözleşme önem kazanmaktadır. Sözleşmenin olmaması halinde ise il ve ilçe hakem heyetlerinden hak talep durumunuz mevcut duruyor. Var olan merkezler, güzellik ya da beslenme alanı fark etmeden dikkat edilecek nokta devlet ya da özel hastanelerden hangisinden alınmış olmasıyla ilgilidir. Özel hastanelerden alınan hizmetlerde tüketici hakkına göre il-ilçe hakem heyetine başvuru yapılabilirken, devlet hastanesi beslenme bölümünden alınan hizmette ise hizmet kusuru iddiası ile idare mahkemesinde dava açılabilir.