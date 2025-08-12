İstanbul’da metroda taciz skandalı! Kadınların fotoğrafını çekti | Yakalanınca telefonunu parçaladı

Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2025 20:53

Mide bulandıran olay sabah saatlerinde M2 Yenikapı - Hacıosman metrosunda meydana geldi. İddiaya göre, metroda seyahat eden şüpheli bir kişi, cep telefonu ile E.T.E. (37), G.G. (44) ve Ö.K.O. (30) isimli kadınların görüntüsünü çekti. Kadınların tepki göstermesi üzerine şüpheli, kendi telefonunu kırdı. Yaşanan tartışma sonrasında metrodan inen şüpheli olay yerinden uzaklaştı.