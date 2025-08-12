İstanbul'da fırtına alarmı

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, başta Marmara’nın batısı ile İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimleri olmak üzere birçok bölgede kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu. Açıklamada, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya'dan yaptığı paylaşımda başta Marmara'nın batısı ile İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimleri olmak üzere birçok bölgede kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.



Açıklamada vatandaşların, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almaları istendi.