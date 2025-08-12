Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2025 20:20

Gaziantep 'in Şahinbey ilçesi Güneş Mahallesi'nde korkunç bir olay meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.

Gaziantep'te korku dolu anlar! İki grup arasında mermiler havada uçuştu: 3'ü ağır 9 yaralı (İHA)

3'Ü AĞIR 9 YARALI

Kavgada tarafların birbirine silahla ateş etmesi sonucu Ali İhsan Y. (26), Metin Y. (52), Metin Y. (18), Nahsen Ö. (55), Cebrail Ö. (22), Eyüpcan Ö. (16), Nahsen Ö. (19), Ertuğrul Y. (26) ve Gülay G. (64) olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALILARDAN 3'ÜNÜN DURUMU AĞIR

Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri ise yaralanan 9 kişiyi ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına aldı. Tedavisi devam eden yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Kavgayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.