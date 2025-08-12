Gaziantep'te korku dolu anlar! İki grup arasında mermiler havada uçuştu: 3'ü ağır 9 yaralı
Gaziantep'te husumetli iki grubun arasında silahlı kavga çıktı. 3'ü ağır 9 kişi yaralandı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Güneş Mahallesi'nde korkunç bir olay meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.
3'Ü AĞIR 9 YARALI
Kavgada tarafların birbirine silahla ateş etmesi sonucu Ali İhsan Y. (26), Metin Y. (52), Metin Y. (18), Nahsen Ö. (55), Cebrail Ö. (22), Eyüpcan Ö. (16), Nahsen Ö. (19), Ertuğrul Y. (26) ve Gülay G. (64) olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
YARALILARDAN 3'ÜNÜN DURUMU AĞIR
Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri ise yaralanan 9 kişiyi ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına aldı. Tedavisi devam eden yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kavgayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.