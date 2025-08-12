Zeka testi: Resimdeki 3 fark nerede? Sadece en zekiler 10 saniyede şıp diye buluyor

İki tane yan yana yerleştirilmiş fotoğraf size tamamen aynı görünebilir. Ancak dikkatli bakarsanız aralarında gizlenmiş üç küçük ama önemli fark olduğunu göreceksiniz. Sadece keskin gözlüler ve hızlı düşünebilenler 10 saniye içinde bu farkları yakalayabilir. Hazırsanız, süreniz başlıyor...

Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2025 17:01

(Takvim Foto Arşiv) Görselde Saklı 3 Farkı Yakalayabilir misiniz? Fotoğrafta koltuğunda uyuyan yaşlı bir adamın iki benzer fotoğrafı yer alıyor. İlk bakışta birebir aynı olan bu karelerde, ufak detaylarda farklılıklar gizli. Bu oyun sadece gözlerinizi değil konsantrasyonunuzu da sınayacak.