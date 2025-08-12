Bitlis yaz aylarında ışık kirliliğinden uzak gökyüzüyle gökbilim tutkunlarının gözdesi
Bitlis, yaz aylarında ışık kirliliğinden uzak gökyüzüyle gökbilim meraklılarının ilgisini çekiyor. Işık kirliliğinin az olduğu bölgelere çıkan gökyüzü tutkunları, yıldızları, Samanyolu Galaksisi'ni ve meteor yağmurunu fotoğraflama fırsatı buluyor.