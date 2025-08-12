takvim-logo

Bitlis yaz aylarında ışık kirliliğinden uzak gökyüzüyle gökbilim tutkunlarının gözdesi

Işık kirliliğinin az olduğu Bitlis’in gökyüzü, yaz aylarında yıldızları, Samanyolu’nu ve meteor yağmurunu gözlemlemek isteyen gökbilim meraklılarına eşsiz fırsatlar sunuyor.

Ceren Çalışkan
Ceren Çalışkan
Bitlis, yaz aylarında ışık kirliliğinden uzak gökyüzüyle gökbilim meraklılarının ilgisini çekiyor. Işık kirliliğinin az olduğu bölgelere çıkan gökyüzü tutkunları, yıldızları, Samanyolu Galaksisi'ni ve meteor yağmurunu fotoğraflama fırsatı buluyor.

