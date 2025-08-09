Vahşeti ifadesinde itiraf etti! 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü cesediyle 8 saat aynı evde kaldı!

Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2025 20:29

Kan donduran olay: 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü, cesediyle 8 saat aynı evde kaldı. (İHA)

Edinilen bilgiye göre; eşinden boşanan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.İ. (33) isimli kadın, 4 yaşındaki oğlu Mustafa Hasan Yılmaz'ı saat 11.00'de yatakta boğarak öldürdü.

M.İ'nin annesi, o gün saat 19.00'da kızının evine gitti. Torununu hareketsiz yatar vaziyette gören kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirlendi.