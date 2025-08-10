Satrantça ChatGPT'i Grok'u dağıttı

Bir tarafta Elon Musk'ın Grok'u, diğer tarafta Sam Altman'ın ChatGPT'si. Yapay zeka sistemleri arasında perşembe günü gerçekleştirilen Kaggle Yapay Zeka Fuarı Turnuvasında her iki model de Anthropic, DeepSeek, Google ve Moonshot AI'ın sistemlerini geride bırakarak finale yükseldi.

10 Ağustos 2025

Turnuva sonunda Sam Altman'ın yapay zeka modeli, Elon Musk'ın Grok'unu mağlup etti. Dünyanın bir numaralı satranç oyuncusu Magnus Carlsen, temmuz ayında ChatGPT ile yaptığı çevrim içi karşılaşmada hiç taş kaybetmeden galip gelmişti.

