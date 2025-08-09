Dedesinin kullandığı traktör şarampole devrildi | 2 yaşındaki Barış yaşamını yitirdi

Kilis'te tarladan dönen dede M.T.'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, köye dönüş yolunda şarampole devrildi. Kazada traktörde bulunan 2 yaşındaki Barış Alper Tekin, olay yerinde hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2025

Ağır yaralanan M.T ile H.T., hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

