takvim-logo

Yatalak annesini darbetmişti! 37 yaşındaki şizofreni hastası şahıs tutuklandı

Denizli’de 2 yıldır yatalak annesini darbederek beyin kanaması geçirmesine neden olan ve şizofreni tanısı bulunduğu belirtilen M.G. (37), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AA
AA
ABONE OL
Yatalak annesini darbetmişti! 37 yaşındaki şizofreni hastası şahıs tutuklandı

Fesleğen Mahallesi'nde yatalak hastası H.G.G'nin bakıcılığını yapan A.K, 7 Ağustos'ta eve geldiğinde kadını yerde hareketsiz yatarken bulmuş, sağlık ekiplerine haber vermişti.

Denizli'de yatalak annesini darbeden şizofreni hastası tutuklandıDenizli'de yatalak annesini darbeden şizofreni hastası tutuklandı

Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan H.G.G'nin darbedildiği ve beyin kanaması geçirdiği belirlenmişti.

Denizli'de yatalak annesini darbeden şizofreni hastası tutuklandıDenizli'de yatalak annesini darbeden şizofreni hastası tutuklandı

Evdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, kadının, oğlu M.G. (37) tarafından darbedildiğini tespit etmişti.

Denizli'de yatalak annesini darbeden şizofreni hastası tutuklandıDenizli'de yatalak annesini darbeden şizofreni hastası tutuklandı

Gözaltına alınan M.G'nin tıp fakültesinden mezun olduğu ve şizofreni tanısı aldığı belirtilmişti.

Denizli'de yatalak annesini darbeden şizofreni hastası tutuklandıDenizli'de yatalak annesini darbeden şizofreni hastası tutuklandı

TUTUKLANDI

Fesleğen Mahallesi'nde 2 yıldır yatalak olduğu öğrenilen H.G.G'nin (60) darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan oğlu M.G'nin (37) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN