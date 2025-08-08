Yatalak annesini darbetmişti! 37 yaşındaki şizofreni hastası şahıs tutuklandı
Denizli’de 2 yıldır yatalak annesini darbederek beyin kanaması geçirmesine neden olan ve şizofreni tanısı bulunduğu belirtilen M.G. (37), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Fesleğen Mahallesi'nde yatalak hastası H.G.G'nin bakıcılığını yapan A.K, 7 Ağustos'ta eve geldiğinde kadını yerde hareketsiz yatarken bulmuş, sağlık ekiplerine haber vermişti.
Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan H.G.G'nin darbedildiği ve beyin kanaması geçirdiği belirlenmişti.
Evdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, kadının, oğlu M.G. (37) tarafından darbedildiğini tespit etmişti.