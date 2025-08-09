Üniversiteli Teslime başından vurulmuş halde bulunmuştu! Sevgilisi Efehan Fidan'ın geçmişi kan dondurdu

Aydın'ın Efeler ilçesinde, orman yolunda başından tabancayla vurulmuş cesedi bulunan üniversite öğrencisi Teslime Hanedan'ın (20) erkek arkadaşı Efehan Fidan ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Birçok vukuatı bulunan Fidan’ın sosyal medya hesabı dikkat çekti. Olay sonrasında verdiği ifadeler ile kafaları karıştıran Fidan’ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2025 08:13

Paylaş





ABONE OL

Dehşet verici olay, önceki gün saat 23.30 sıralarında Efeler ilçesi Kalfaköy Mahallesi'ndeki orman yolunda meydana geldi. Silah sesleri sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bölgede arama yapan polis, orman yolu kenarında tabancayla başından vurulmuş hareketsiz yatan kadın ile karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan araştırmada, ölen kişinin Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Teslime Hanedan olduğu belirlendi. Polis ekipleri Hanedan'ın sevgilisi Efehan Fidan'ı gözaltına aldı. Ayrıca, 4 tanık da ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

Teslime Hanedan (takvim fotoğraf arşivi) ÇELİŞKİYE TESLİM



Fidan polisteki ilk ifadesinde ise "Arkadaşlarımızla taksiyle, olayın yaşandığı alana geldik. Çantasından silahı çıkardı ve kendine ateş etti. Ateş ettiği bölgeden 50 metre sırtımda taşıdım ve 112'yi aradım" dedi. Efehan Fidan daha sonra verdiği ifadesinde ise "Kız arkadaşıma ulaşamadığım için telefon bul uygulamasından yerini tespit ettim. Bölgeye geldiğimde kendisini ölü buldum" dedi. 2 farklı ifade vermesi akıllarda soru işareti bıraktı.