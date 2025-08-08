Tokat’ta feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti | Evli çift ve 2 aylık bebekleri öldü

Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2025 10:58





2 AYLIK BEBEKLE BİRLİKTE 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Emrah Çelik ile yolcu konumunda bulunan Döndü Pulat (56), Şeyma Nur Çelik(28), 2 aylık çocukları Elanur Çelik hayatını kaybederken 3 yaşındaki E. Çelik ve diğer otomobil sürücüsü Özgür Sepetçi yaralandı. Zile Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan E. Çelik'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.