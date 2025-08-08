Tokat'ta feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti | Evli çift ve 2 aylık bebekleri öldü
Tokat’ın Zile ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. İki otomobilin çarpıştığı kazada evli çift ile 2 aylık bebekleri olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti. Çiftin diğer kızları ve kazaya karışan diğer otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Karayün mevkisi Çekerek-Zile kara yolunda meydana geldi. Emrah Çelik'in kontrolündeki 16 BMT 901 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeritte seyreden Özgür Sepetçi'nin kullandığı 60 AFZ 583 plakalı otomobille çarpıştı.
2 AYLIK BEBEKLE BİRLİKTE 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Emrah Çelik ile yolcu konumunda bulunan Döndü Pulat (56), Şeyma Nur Çelik(28), 2 aylık çocukları Elanur Çelik hayatını kaybederken 3 yaşındaki E. Çelik ve diğer otomobil sürücüsü Özgür Sepetçi yaralandı. Zile Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan E. Çelik'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.