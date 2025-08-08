PODCAST CANLI YAYIN

Meteoroloji’den önce sağanak sonra sıcaklık uyarısı! 8 Ağustos il il hava durumu: O şehirlere dikkat kuvvetli rüzgar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 8 Ağustos hava durumu raporunu yayınlayarak önemli uyarılarda bulundu. Yurdun kuzey, iç ve batı bölgelerinde sağanak yağışların etkili olacağı belirtilirken, özellikle Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağışların görüleceği tahmin ediliyor. İstanbul, Ankara, Trabzon, Rize gibi pek çok şehirde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması beklenirken, vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları gerekiyor. Peki İstanbul'da yağmur ne zaman duracak? İşte il il hava durumu tahminleri…

AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden peş peş hava durumu uyarıları geliyor. Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun batısında kuzey yönlerden esecek kuvvetli rüzgarlar, hızını zaman zaman saatte 60 kilometreye kadar artırabilir. Bu durumun ulaşımda aksamalara, ağaç devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara neden olabileceği bildirildi. Ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken, özellikle güney bölgelerde güneşin etkisi artacak, kuzey kesimlerde ise nem nedeniyle bunaltıcı hava koşulları yaşanabilir. İşte 8 Ağustos il il hava durumu raporu…

METEOROLOJİ'DEN 8 AĞUSTOS UYARISI: KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR KAPIDA, SICAKLIKLAR ARTIYOR

🌂Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Ağustos Cuma günü için önemli uyarılarda bulundu. Ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Özellikle Trabzon, Rize'nin iç kesimleri ile Artvin'in batısında kuvvetli yağışların etkili olması tahmin ediliyor. Vatandaşların olası su baskını, sel ve benzeri olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

🌂Ayrıca Marmara, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun batısında kuzey yönlerden saatte 30-60 kilometre hızla kuvvetli rüzgarların eseceği bildirildi. Rüzgar nedeniyle yaşanabilecek ağaç devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması önem taşıyor.

AKOM'DAN UYARI: SAĞANAK YAĞIŞLAR SONA ERİYOR, HAFTA SONU GÜNEŞLİ VE SICAK HAVA GELİYOR

AKOM'dan 8 Ağustos İstanbul hava durumu raporu açıklandı. Sabah saatlerinde sıcaklık 25°C civarında seyredecek. Öğle saatlerinde hava 31°C'ye kadar ısınacak ve güneşli bir gün yaşanacak. Akşam ise sıcaklık 27°C'ye düşerken, hafif bulutlu bir hava bekleniyor. Gece saatlerinde ise sıcaklık 24°C olacak, bulutlu ve rüzgarlı hava etkili olacak.

Nem oranı yüzde 50 ila 90 arasında değişirken, rüzgar poyraz yönünden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde 20-50 km/saat hızla esecek. Yağış miktarının 3 ila 10 kg/m² arasında olması öngörülüyor. Deniz suyu sıcaklığı ise 26°C olarak ölçüldü. İstanbul'da Çarşamba gününden beri görülen aralıklı sağanak yağmurların akşam saatlerinden itibaren sona ereceği ve hafta sonu güneşli yaz günlerinin hakim olacağı tahmin ediliyor. Kuzeyli rüzgarlar sıcaklıkların aşırı yükselmesini engellerken, gündüz sıcaklıklarının 30-33°C arasında seyretmesi bekleniyor.

KUZEY EGE'DE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Ağustos Çarşamba günü öğlen başlayan fırtınanın 9 Ağustos Cumartesi gece saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor. Bölgede deniz ve kara ulaşımında aksamalar yaşanabileceği belirtilirken, yetkililer ve vatandaşlar tedbirli olmaları konusunda uyarıldı. Ayrıca, denizcilere Bofor skalası dikkate alınarak önlem almaları tavsiye edildi.

HAFTA SONU (9-10 AĞUSTOS) HAVA NASIL OLACAK?

⛅Hafta sonunda sıcaklıklar önemli illerde ciddi şekilde artacak. Ankara'da termometreler 34, İstanbul'da 33, İzmir'de ise 40 dereceyi gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre İstanbul'da bugün hafif yağmur ve aralıklı güneş etkili olacak, sıcaklık ise 32 dereceye kadar yükselecek. Yarın ise tamamen güneşli ve açık bir hava hakim olacak, sıcaklık yine 32 derece civarında seyredecek.

⛅Yağışlar sona ererken, kavurucu sıcaklar tekrar geri geliyor. Meteoroloji'den yapılan son uyarıya göre, bazı illerde sıcaklıklar 40 dereceye kadar çıkacak. 10 Ağustos Pazar günü sıcaklıklar 33 derece olacak ve gökyüzü tamamen açık kalacak.

⛅Meteoroloji Kuvvetli sağanak yağış beklenen bölgelerde ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Ayrıca yüksek sıcaklıkların etkili olacağı illerde vatandaşların, özellikle 11.00-16.00 saatleri arasında güneşin altında uzun süre kalmaktan kaçınmaları önem taşıyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 34°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzeyi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 35°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 31°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı bulutlu, iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak(40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 32°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 39°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 39°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık batısı parçalı bulutlu

HATAY °C, 35°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 34°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 33°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 33°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri ile Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 33°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 33°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Amasya ve Çorum hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ve Artvin'in batısında kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 32°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ARTVİN °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 32°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 29°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan, Kars, Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin batısında, kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 32°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 33°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 32°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

(Kaynak: MGM, AKOM, AA)

