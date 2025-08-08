Meteoroloji’den önce sağanak sonra sıcaklık uyarısı! 8 Ağustos il il hava durumu: O şehirlere dikkat kuvvetli rüzgar geliyor

METEOROLOJİ'DEN 8 AĞUSTOS UYARISI: KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR KAPIDA, SICAKLIKLAR ARTIYOR

🌂Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Ağustos Cuma günü için önemli uyarılarda bulundu. Ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Özellikle Trabzon, Rize'nin iç kesimleri ile Artvin'in batısında kuvvetli yağışların etkili olması tahmin ediliyor. Vatandaşların olası su baskını, sel ve benzeri olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

🌂Ayrıca Marmara, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun batısında kuzey yönlerden saatte 30-60 kilometre hızla kuvvetli rüzgarların eseceği bildirildi. Rüzgar nedeniyle yaşanabilecek ağaç devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması önem taşıyor.