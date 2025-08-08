Meteoroloji’den önce sağanak sonra sıcaklık uyarısı! 8 Ağustos il il hava durumu: O şehirlere dikkat kuvvetli rüzgar geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 8 Ağustos hava durumu raporunu yayınlayarak önemli uyarılarda bulundu. Yurdun kuzey, iç ve batı bölgelerinde sağanak yağışların etkili olacağı belirtilirken, özellikle Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağışların görüleceği tahmin ediliyor. İstanbul, Ankara, Trabzon, Rize gibi pek çok şehirde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması beklenirken, vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları gerekiyor. Peki İstanbul'da yağmur ne zaman duracak? İşte il il hava durumu tahminleri…
Giriş Tarihi: