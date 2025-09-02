1, 2, 3, 4, 5, 6. tip KYK yurt ücretleri ne kadar, kaç TL, açıklandı mı? KYK YURT 2025-2026 FİYAT LİSTESİ
KYK yurt sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yüz binlerce öğrenci ve ailesi için şimdi de bütçe planlaması telaşı başladı. Yurtlara yerleşme hakkı kazanan öğrenciler, 'Bu yıl yurt ücreti ne kadar, aylık kaç TL ödeyeceğim?' sorusunun yanıtını arıyor. İşte 2025-2026 dönemi için belirlenen, en ekonomik 1. tipten en konforlu 6. tipe kadar tüm KYK yurtlarının güncel ve detaylı fiyat listesi.
Üniversite hayatına adım atacak öğrenciler için en kritik dönemeçlerden biri olan KYK yurt başvuru süreci, sonuçların ilanıyla birlikte sona erdi. Yerleştirme sonuçlarını öğrenen binlerce öğrenci büyük bir sevinç yaşarken, şimdi gözler konaklama maliyetlerine, yani 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için geçerli olacak yurt ücretlerine çevrildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), her bütçeye ve beklentiye hitap edebilmek amacıyla yurtlarını farklı tiplere ayırıyor. Oda büyüklüğü, kalan kişi sayısı, tuvalet-banyo imkânı gibi kriterlere göre standartları değişen bu yurtların aylık ücretleri de doğal olarak farklılık gösteriyor. Öğrencilerin ve ailelerin bütçelerini doğrudan etkileyecek olan bu ücretler, kayıt işlemleri öncesinde en çok araştırılan konu haline geldi. Peki, yeni dönemde yurt tiplerine göre belirlenen aylık ücretler ne kadar oldu? İşte yurt ücretlerine dair tüm detaylar...
KYK YURT ÜCRETLERİ (2024-2025)
1. Tip Yurt: 2023-2024 ücreti 345 TL, 2024-2025 ücreti 517,50 TL
2. Tip Yurt: 2023-2024 ücreti 405 TL, 2024-2025 ücreti 607,50 TL
3. Tip Yurt: 2023-2024 ücreti 405 TL, 2024-2025 ücreti 607,50 TL
4. Tip Yurt: 2023-2024 ücreti 480 TL, 2024-2025 ücreti 720 TL
5. Tip Yurt: 2023-2024 ücreti 510 TL, 2024-2025 ücreti 765 TL
6. Tip Yurt: 2023-2024 ücreti 570 TL, 2024-2025 ücreti 855 TL
KKTC Yurdu: 2023-2024 ücreti 750 TL, 2024-2025 ücreti 1.125 TL
(Yurt tiplerine göre 2023-2024 ile 2024-2025 dönemlerindeki ücret değişimlerini gösteriyor.)
KYK İLK KAYIT ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?
KYK yurtlarına ilk kez yerleşen öğrencilerin ödemesi gereken tutar, "ilk kayıt ücreti" olarak adlandırılıyor. Bu ücret gün bazında hesaplanan yatak bedeli ile güvence bedelinden oluşuyor. Öğrencinin yerleştirildiği yurt tipi ve yerleştirme tarihi, ödenecek miktarın belirlenmesinde etkili oluyor. Tutar, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Yurt ve Kredi Ödemeleri" ekranında veya anlaşmalı banka ATM'lerinde otomatik olarak görüntülenebiliyor. Böylece öğrenciler, kayıt sürecinde ödemeleri gereken ücreti kolayca öğrenebiliyor.