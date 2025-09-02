1, 2, 3, 4, 5, 6. tip KYK yurt ücretleri ne kadar, kaç TL, açıklandı mı? KYK YURT 2025-2026 FİYAT LİSTESİ

Giriş Tarihi: 02 Eylül 2025 10:28

Üniversite hayatına adım atacak öğrenciler için en kritik dönemeçlerden biri olan KYK yurt başvuru süreci, sonuçların ilanıyla birlikte sona erdi. Yerleştirme sonuçlarını öğrenen binlerce öğrenci büyük bir sevinç yaşarken, şimdi gözler konaklama maliyetlerine, yani 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için geçerli olacak yurt ücretlerine çevrildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), her bütçeye ve beklentiye hitap edebilmek amacıyla yurtlarını farklı tiplere ayırıyor. Oda büyüklüğü, kalan kişi sayısı, tuvalet-banyo imkânı gibi kriterlere göre standartları değişen bu yurtların aylık ücretleri de doğal olarak farklılık gösteriyor. Öğrencilerin ve ailelerin bütçelerini doğrudan etkileyecek olan bu ücretler, kayıt işlemleri öncesinde en çok araştırılan konu haline geldi. Peki, yeni dönemde yurt tiplerine göre belirlenen aylık ücretler ne kadar oldu? İşte yurt ücretlerine dair tüm detaylar...