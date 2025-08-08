PMYO parkur sınav tarihi: 2025 PMYO parkur sınavı ne zaman ve nasıl yapılır?

2025 PMYO parkur sınavı tarihleri, başvuru işlemlerini tamamlayan binlerce polis adayı için en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenecek olan parkur sınavı, polis adaylarının fiziki yeterlilik, hız, çeviklik ve dayanıklılık düzeylerini ölçerek mesleğe uygunluklarını belirleyecek. Adaylar, belirlenen parkur etaplarını en kısa sürede ve hatasız tamamlamak için ter dökecek. Peki PMYO parkur sınavı ne zaman yapılacak? İşte sınavın aşamaları…

Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2025 14:49

Polis Meslek Yüksekokulu'nun parkur sınavı, polis olma hayali kuran binlerce aday için kariyer yolculuğunun kritik basamaklarından birini oluşturuyor. Fiziki yeterlilik, hız, denge ve koordinasyonun ölçüldüğü bu sınavda başarılı olan adaylar, bir sonraki adım olan sözlü mülakat ve güvenlik soruşturmasına katılma şansı elde ediyor. Tüm aşamaları başarıyla tamamlayan adaylar ise Polis Meslek Yüksekokulu'na kayıt hakkı kazanarak mesleğe ilk adımlarını atıyor. Peki 2025 PMYO parkur sınavı tarihi belli oldu mu, sınav nasıl uygulanacak? İşte detaylar…

(Kaynak: AA) PMYO 2025 PARKUR SINAVI NE ZAMAN?

2025 PMYO parkur sınavlarının kesin tarihleri, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) yayımlayacağı resmi duyuru ile netlik kazanacak. Önceki yıllardaki uygulamalara bakıldığında, parkur sınavlarının genellikle yaz aylarında yapılan ön sağlık kontrollerinin ardından, Eylül ile Ekim ayları arasında gerçekleştirildiği görülüyor. Bu nedenle, 2025 yılı PMYO parkur sınavlarının da benzer bir takvim çerçevesinde yapılması öngörülüyor.

(Kaynak: AA) PMYO PARKUR SINAVI NASIL YAPILIR?

Parkur sınavı, adayların belirli bir süre içerisinde tamamlaması gereken çeşitli etaplardan oluşur. Bu etaplar genellikle şunları içerir: Denge tahtasından geçiş

Engel üzerinden atlama

Slalom şeklinde koşu

Lastiklerin içinden geçme

Belirli ağırlıkları taşıma

Son etap olan bitiş koşusu Adayların, parkurun tüm bölümlerini süre sınırını aşmadan ve hata yapmadan tamamlaması gerekir. Belirlenen sürenin üzerinde kalan ya da etaplarda hata yapan adaylar sınavdan elenebilir.