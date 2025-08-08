İzmir'de "ehliyetsiz" facia: Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü öldü
İzmir'in Karabağlar ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü Ahmed Hanife yaşamını yitirdi. 20 yaşındaki Hanife'nin ehliyetinin olmadığı öğrenildi.
Eski İzmir Caddesi yönüne ilerleyen Ahmed Hanife (20) idaresindeki 35 CPD 589 plakalı motosiklet, Köstence Köprüsü'nde bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Hanife, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hanife'nin ehliyetinin olmadığı öğrenildi.