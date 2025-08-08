Balon balığı avcılığına yönelik destek miktarı artırıldı! Balon balığı tehlikeli mi, nasıl şişer?

Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2025 15:41

Türkiye'nin denizlerinde Kızıldeniz kökenli istilacı balıkların sayısı giderek artıyor. Özellikle Akdeniz'de dalış yapanlar artık bu türlere sıkça rastlıyor. Aslan balığı ve sokar balığı gibi zehirli türlerin yanı sıra, balon balıkları da vücutlarında zehir taşımasa da potansiyel tehlike oluşturuyor. Peki balon balığı tehlikeli mi, nasıl şişer?

(Kaynak: AA)

BALON BALIĞI AVCILIĞINA DESTEKLEME TUTARI YÜKSELTİLDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, balon balığı avcılığına verilen destekleme ödemelerinde artış yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni tebliğe göre, özellikle benekli balon balığı (Lagocephalus sceleratus) için destek tutarı önemli oranda artırıldı. Buna göre, benekli balon balığında 100 bin adede kadar olan avlama için adet başı destek 25 TL'den 35 TL'ye çıkarıldı. Diğer balon balığı türlerinde ise 200 bin adede kadar adet başı 10 TL destek ödemesi devam edecek. Destekleme ödemeleri, her yılın aralık ayı sonuna kadar yapılacak ancak belirlenen avlama kotası dolduğunda alımlar, Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS) üzerinden durdurularak resmi olarak duyurulacak.