Balon balığı avcılığına yönelik destek miktarı artırıldı! Balon balığı tehlikeli mi, nasıl şişer?
Tarım ve Orman Bakanlığı, denizlerde ekosisteme büyük zararlar veren balon balığı tehdidine karşı avlama desteğini artırma kararı aldı. Özellikle Akdeniz ve Ege bölgesinde hızla yayılan bu tür, hem balıkçılar hem de bölge sakinleri arasında endişeye yol açıyor. Peki balon balığı zehirli mi? İşte balon balığının insan sağlığına etkileri…
Türkiye'nin denizlerinde Kızıldeniz kökenli istilacı balıkların sayısı giderek artıyor. Özellikle Akdeniz'de dalış yapanlar artık bu türlere sıkça rastlıyor. Aslan balığı ve sokar balığı gibi zehirli türlerin yanı sıra, balon balıkları da vücutlarında zehir taşımasa da potansiyel tehlike oluşturuyor. Peki balon balığı tehlikeli mi, nasıl şişer?
BALON BALIĞI AVCILIĞINA DESTEKLEME TUTARI YÜKSELTİLDİ
Tarım ve Orman Bakanlığı, balon balığı avcılığına verilen destekleme ödemelerinde artış yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni tebliğe göre, özellikle benekli balon balığı (Lagocephalus sceleratus) için destek tutarı önemli oranda artırıldı. Buna göre, benekli balon balığında 100 bin adede kadar olan avlama için adet başı destek 25 TL'den 35 TL'ye çıkarıldı. Diğer balon balığı türlerinde ise 200 bin adede kadar adet başı 10 TL destek ödemesi devam edecek. Destekleme ödemeleri, her yılın aralık ayı sonuna kadar yapılacak ancak belirlenen avlama kotası dolduğunda alımlar, Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS) üzerinden durdurularak resmi olarak duyurulacak.
Balon balıkları, kendilerini tehdit altında hissettiklerinde karınlarını şişirerek normal boyutlarının birkaç katına çıkarırlar. Zehirli dokuları nedeniyle ticari değeri olmayan bu balıklar, tetrodotoksin adlı güçlü bir zehir salgılar. Bu zehir, kaslarda felç ve nefes almada zorluk yaratabilir. Ciddi durumlarda dolaşım yetmezliği nedeniyle ölümle sonuçlanabilen zehirlenmelere yol açabilir.