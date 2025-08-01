Tekirdağ'da su kesintileri isyan ettirdi: "Bize ceza mı veriyorsunuz?"

Yaz aylarında nüfusu katlanan Tekirdağ'ın Kumbağ ve Dereağzı mahallelerinde su kesintileri vatandaşları isyan ettirdi. İstanbul'dan Kumbağ'a gelen Hasan İnkaya, 'Bizim suçumuz nedir yani, bize ceza mı veriyorsunuz? Nerede yaşıyoruz ya?' dedi.

Tekirdağ'ın özellikle yazlıkçıların yoğun olarak bulunduğu Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi ile Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Dereağzı Mahallesi'nde su sıkıntısı yaşanıyor. Kumbağ Mahallesi'nde bazı evlere su verilirken, birçok yazlıkçının evinde günlerdir damla akmıyor. Dereağzı Mahallesi'nde ise durum daha da kötü, çok sayıda evde hiç su olmadığı belirtiliyor.

"BİZE CEZA MI VERİYORSUNUZ?"

İstanbul'dan Kumbağ'a gelen Hasan İnkaya, susuzluk nedeniyle yaşadıkları mağduriyeti şu sözlerle dile getirdi:



"İstanbul'dan geliyoruz, burada yerimiz var. Bizim suçumuz nedir yani, bize ceza mı veriyorsunuz? Nerede yaşıyoruz ya? 6 gündür hiç suyumuz yok. 1, 2, 3, 4. katların hiçbirinde su yok. 15-20 gündür buradayım, 2-3 gün aktı ama bir daha gelmedi. O da yani bir saat, iki saat geldi, sonra yine gitti. 5-6 gündür hiç su yok. Çok mağduruz. 5 aile aynı durumda, belki 30-40 hane susuz."

KALICI ÇÖZÜM İSTİYORLAR

Vatandaşlar, yaz aylarında artan nüfusa rağmen yeterli su altyapısının sağlanamamasından yakınıyor. Sık sık yaşanan kesintilerin artık kronik hale geldiğini belirten yazlıkçılar, yetkililerden kalıcı çözüm talep ediyor. Sular tankerlerle taşınsa da birçok kişi, bu yöntemin geçici ve yetersiz olduğunu savunuyor.

