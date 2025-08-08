Kahramanmaraş'ta yıkım esnasında bina çöktü: Göçük altında kalan işçiden acı haber
Kahramanmaraş’ta bir binanın yıkımı sırasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan iş makinesi operatörünü kurtarmak için ekipler çalışma başlattı. Çalışmalar sonrası çöken binanın altında kalan iş makinesi operatörünün cansız bedenine ulaşıldı.
Olay, Merkez Onikişubat İlçesi Üngüt Mahallesi'ndeki bir hasarlı binada meydana geldi.
İŞÇİ GÖÇÜK ALTINDA KALDI
Alınan bilgiye göre, 15 katlı eski hasarlı yurtta kontrollü yıkım çalışması yapılırken göçük meydana geldi, iş makinası operatörü yıkıntının altında kaldı.
Operatörn kurtarılması için bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
GÖÇÜK ALTINDAKİ İŞÇİDEN ACI HABER
Ekiplerin çalışmasıyla iş makinesi operatörü Önder Pınarcı'ya ulaşıldı. 30 yaşındaki Pınarcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Ekipler, savcının incelemesi sonrasında Pınarcı'nın cansız bedenini çıkararak hastane morguna kaldırdı.