takvim-logo

Kahramanmaraş'ta yıkım esnasında bina çöktü: Göçük altında kalan işçiden acı haber

Kahramanmaraş’ta bir binanın yıkımı sırasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan iş makinesi operatörünü kurtarmak için ekipler çalışma başlattı. Çalışmalar sonrası çöken binanın altında kalan iş makinesi operatörünün cansız bedenine ulaşıldı.

takvim.com.tr
takvim.com.tr
ABONE OL
Kahramanmaraş’ta yıkım esnasında bina çöktü: Göçük altında kalan işçiden acı haber

Olay, Merkez Onikişubat İlçesi Üngüt Mahallesi'ndeki bir hasarlı binada meydana geldi.

Kahramanmaraş’ta bina yıkımı sırasında iş makinası operatörü göçük altında kaldı. (İHA)Kahramanmaraş’ta bina yıkımı sırasında iş makinası operatörü göçük altında kaldı. (İHA)

İŞÇİ GÖÇÜK ALTINDA KALDI

Alınan bilgiye göre, 15 katlı eski hasarlı yurtta kontrollü yıkım çalışması yapılırken göçük meydana geldi, iş makinası operatörü yıkıntının altında kaldı.

Kahramanmaraş’ta bina yıkımı sırasında iş makinası operatörü göçük altında kaldı. (İHA)Kahramanmaraş’ta bina yıkımı sırasında iş makinası operatörü göçük altında kaldı. (İHA)

Operatörn kurtarılması için bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GÖÇÜK ALTINDAKİ İŞÇİDEN ACI HABER

Ekiplerin çalışmasıyla iş makinesi operatörü Önder Pınarcı'ya ulaşıldı. 30 yaşındaki Pınarcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekipler, savcının incelemesi sonrasında Pınarcı'nın cansız bedenini çıkararak hastane morguna kaldırdı.

Kahramanmaraş'ta yıkım çalışmasındaki binanın çökme anı kamerada

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN