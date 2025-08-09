takvim-logo

Yaz sıcaklarında serinleten sır: Ayrana bunu ekleyince misafirler tarif istiyor

Yaz aylarının vazgeçilmezi buz gibi ayran, serinlemek isteyenlerin favorisi. Ancak klasik tariflerin dışına çıkarak, ayrana eklenen özel bir malzeme sayesinde hem lezzet katlanıyor hem de misafirler tarif için sıraya giriyor. Peki tam kıvamında ayran nasıl yapılır, püf noktası nedir? İşte lezzet sırları...

Yaz sıcaklarında ferahlamak isteyenlerin yeni favorisi sodalı ayran. Klasik geleneksel ayran tarifine soda eşlik ettiğinde lezzet ikiye katlanıyor. İşte tarife ilişkin detaylar...

Sodalı Ayran Tarifi

Malzemeler:

  • 1 su bardağı yoğurt

  • 1 su bardağı soğuk soda

  • Yarım su bardağı soğuk su (isteğe bağlı, kıvam için)

  • Tuz (damak tadınıza göre)

  • Nane veya dereotu (isteğe bağlı, süsleme için)

  • Buz küpleri (isteğe bağlı)

Yapılışı:

  1. Yoğurdu derin bir kaba alın ve çırpıcı ile pürüzsüz hale getirin.
  2. Üzerine tuzu ekleyip karıştırın.
  3. Soğuk sodayı yavaşça ilave edin, karıştırmaya devam edin.

  1. Ayranın kıvamı size yoğun geldiyse, biraz soğuk su ekleyip karıştırabilirsiniz.
  2. Bardaklara buz küpleri koyun ve üzerine sodalı ayranı dökün.
  3. İsterseniz üzerine taze nane veya ince kıyılmış dereotu serpiştirerek servis yapın.
