Mardin'de korku dolu anlar | Aile içinde silahlı kavga: 2 ölü
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde aile içinde çıkan silahlı kavga çıktı. Kan donduran olayda Gülten Bakan ve kayınbiraderi Mehmet Bakan, yaşamını yitirdi.
Kan donduran olay, saat 19.30 sıralarında Kızıltepe ilçesi kırsal Karabent Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, aile içerisinde bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
AİLE İÇİNDE SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ
Olayda Gülten Bakan ile kayınbiraderi Mehmet Bakan, tabancadan ateşlenen kurşunlarla hayatını kaybetti. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.