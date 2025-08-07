Mardin'de korku dolu anlar | Aile içinde silahlı kavga: 2 ölü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde aile içinde çıkan silahlı kavga çıktı. Kan donduran olayda Gülten Bakan ve kayınbiraderi Mehmet Bakan, yaşamını yitirdi.

Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2025 22:41

Kan donduran olay, saat 19.30 sıralarında Kızıltepe ilçesi kırsal Karabent Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, aile içerisinde bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

AİLE İÇİNDE SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ

Olayda Gülten Bakan ile kayınbiraderi Mehmet Bakan, tabancadan ateşlenen kurşunlarla hayatını kaybetti. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ölenlerin cenazesi, otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Mahallede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.