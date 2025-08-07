Gizliliğiniz tehlikede olabilir! Android kullanıcılarına uyarı geldi: Bu güncellemeyi yapmayanlar...

Güvenlik yaması ilk olarak Google Pixel telefonlarına gönderiliyor. Diğer markaların güncellemeleri ise önümüzdeki haftalarda yayınlanacak.

(AA)

Cihaz Güvenliği Nasıl Sağlanır?

Telefonunuzda yeni bir sistem güncellemesi görür görmez yükleyip, cihazınızı yeniden başlatmanız gerekiyor.

Bu sayede hem mevcut hem de potansiyel tehditlere karşı koruma sağlanmış oluyor.