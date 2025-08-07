Gizliliğiniz tehlikede olabilir! Android kullanıcılarına uyarı geldi: Bu güncellemeyi yapmayanlar...
Google, Android işletim sistemi için kritik öneme sahip altı güvenlik açığını gideren kapsamlı bir güncelleme yayınladı. Uzmanlar, bu güncellemeyi bir an önce yüklemenin cihazların güvenliği açısından hayati önem taşıdığını belirtiyor.
Uzaktan Erişim Tehlikesi Kapıda
Jamf EMEIA'dan Güvenlik Uzmanı Adam Boynton, CVE-2025-48530 kodlu açığın, kullanıcı müdahalesi olmadan bile kötü amaçlı kişilere cihazda kontrol imkanı sunduğunu açıkladı.
Qualcomm ise bu açığın hedefli saldırılar için hala yüksek risk taşıdığını belirtti.
Adreno GPU Sürücüsü İçin Kritik Uyarı
Mayıs ayında Adreno GPU sürücüsündeki zafiyetler için üreticilere yamalar ulaştırıldı. Uzmanlar, telefon üreticilerinin bu yamaları kullanıcı cihazlarına hızlıca iletmesi gerektiğini söylüyor.