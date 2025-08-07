takvim-logo

Gizliliğiniz tehlikede olabilir! Android kullanıcılarına uyarı geldi: Bu güncellemeyi yapmayanlar...

Google, Android işletim sistemi için kritik öneme sahip altı güvenlik açığını gideren kapsamlı bir güncelleme yayınladı. Uzmanlar, bu güncellemeyi bir an önce yüklemenin cihazların güvenliği açısından hayati önem taşıdığını belirtiyor.

Google, Android işletim sisteminde kritik düzeyde altı güvenlik açığını kapatan önemli bir güncelleme yayımladı. Uzmanlar, bu güncellemeyi yüklemenin cihaz güvenliği için büyük önem taşıdığını vurguluyor.

Uzaktan Erişim Tehlikesi Kapıda

Jamf EMEIA'dan Güvenlik Uzmanı Adam Boynton, CVE-2025-48530 kodlu açığın, kullanıcı müdahalesi olmadan bile kötü amaçlı kişilere cihazda kontrol imkanı sunduğunu açıkladı.

Qualcomm ise bu açığın hedefli saldırılar için hala yüksek risk taşıdığını belirtti.

Adreno GPU Sürücüsü İçin Kritik Uyarı

Mayıs ayında Adreno GPU sürücüsündeki zafiyetler için üreticilere yamalar ulaştırıldı. Uzmanlar, telefon üreticilerinin bu yamaları kullanıcı cihazlarına hızlıca iletmesi gerektiğini söylüyor.

Güncelleme Önceliği Google Pixel'de

Güvenlik yaması ilk olarak Google Pixel telefonlarına gönderiliyor. Diğer markaların güncellemeleri ise önümüzdeki haftalarda yayınlanacak.

Cihaz sahiplerinin Ayarlar menüsünden güncellemeleri takip etmeleri ve çıkınca hemen yüklemeleri önem taşıyor.

Cihaz Güvenliği Nasıl Sağlanır?

Telefonunuzda yeni bir sistem güncellemesi görür görmez yükleyip, cihazınızı yeniden başlatmanız gerekiyor.

Bu sayede hem mevcut hem de potansiyel tehditlere karşı koruma sağlanmış oluyor.

