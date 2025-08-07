Bu kuğu testi viral oldu! 6 saniyede gören henüz yok

Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2025 16:50

Optik illüzyonlarla donatılmış bir zeka testi aşağıda sizi bekliyor. Bu tarz testlerde amaç, belirli bir görseldeki farklı nesneyi en kısa sürede tespit etmektir. Aşağıda yer alan bulmacada ise sayfayı dolduran kuğular arasında farklı olanı yalnızca 6 saniyede bulmanız bekleniyor.

SÜRENİZ 6 SANİYE

Görselde birbirinin tıpatıp aynısı gibi görünen birçok kuğu yer alıyor. Ancak dikkatli bakıldığında, kuğulardan biri diğerlerinden küçük bir farkla ayrılıyor. Göreviniz, farklı kuğuyu sadece 6 saniyede tespit etmek.

Not: Sadece bir dahi bu farklılığı 6 saniye içinde fark edebiliyor...