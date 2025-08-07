takvim-logo

Bu kuğu testi viral oldu! 6 saniyede gören henüz yok

Birbirinin aynısı gibi görünen onlarca kuğu arasında gizlenmiş aykırı bir kuğu var. Onu ise görebilen çok az! 6 saniye içinde bulabilenler ise zeka seviyeleriyle şaşırtıyor. Peki sen farkı görebilecek misin? Süre başlıyor...

Optik illüzyonlarla donatılmış bir zeka testi aşağıda sizi bekliyor. Bu tarz testlerde amaç, belirli bir görseldeki farklı nesneyi en kısa sürede tespit etmektir. Aşağıda yer alan bulmacada ise sayfayı dolduran kuğular arasında farklı olanı yalnızca 6 saniyede bulmanız bekleniyor.

SÜRENİZ 6 SANİYE

Görselde birbirinin tıpatıp aynısı gibi görünen birçok kuğu yer alıyor. Ancak dikkatli bakıldığında, kuğulardan biri diğerlerinden küçük bir farkla ayrılıyor. Göreviniz, farklı kuğuyu sadece 6 saniyede tespit etmek.

Not: Sadece bir dahi bu farklılığı 6 saniye içinde fark edebiliyor...

Farklı Kuğuyu Bulabildiniz mi?

Resimdeki farklı nesneyi belirtilen sürede bulmayı başardıysanız sizi tebrik ederiz. Bulmacayı çözme hızınız yüksek bir görsel zekaya ve gelişmiş bilişsel becerilere sahip olduğunuzu gösterir.

Henüz Bulamadınız mı?

Eğer 6 saniye içerisinde farklı kuğuyu bulamadıysanız endişelenmeyin. Bu oldukça zorlu bir test ve çoğu kişi benzer zeka oyunlarında zorlanabiliyor. Görseldeki tüm kuğular benzer şekilde çizilmiş olsa da yalnızca bir tanesi belirgin bir fark içeriyor. Bu farkı yakalayabilmek için tüm detaylara dikkatlice bakmak gerekiyor.

İŞTE YANITI...

İşaretlenmiş yerde taçsız kuğuyu görebilirsiniz.

