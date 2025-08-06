Boşanmak istediği eşi tarafından boğazı kesilerek katledildi!
Ankara'da boşanma aşamasındaki eşi Salih Akkaş (45) tarafından boğazı bıçakla kesilen Saliha Akkaş (40) hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti. Olay sonrası kendisini asarak intihar eden cani kocanın “Eşe karşı tehdit ve hakaret” ile “Uzaklaştırma ihlali'” suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı.
Olay, önceki gün Çankaya ilçesi Güvenlik Caddesi'nde meydana geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi personeli olan Saliha Akkaş, konuşmak için eve gelen 2 çocuğunun babası, boşanma aşamasındaki eşi Salih Akkaş'ı içeri aldı. Bir süre sonra çift arasında tartışma çıktı. Salih Akkaş, tartışma sırasında eşini boğazından bıçaklayarak yaralayıp, ardından kendini iple tavana asarak yaşamına son verdi.
MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI
Saliha Akkaş, ihbar üzerine sevk edilen sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Saliha Akkaş, doktorların yaptığı müdahaleye rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti. Saliha Akkaş'ın cenazesi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
UZAKLAŞTIRMA KARARINI İHLAL ETMİŞ
Saliha Akkaş ve Salih Akkaş'ın evlerini ayırdıkları ve çiftin çocuklarından birinin annesiyle diğerinin ise babasıyla yaşadığı öğrenildi. Salih Akkaş'ın "Eşe karşı tehdit ve hakaret" ile "Uzaklaştırma ihlali" suçlarından poliste kaydı olduğu öğrenildi.
TBMM'DEN TAZİYE MESAJI
Türkiye Büyük Millet Meclisi resmi sosyal medya hesabından katledilen personelleri Saliha için taziye mesajı yayımlandı. Mesajda şu ifadeler kullanıldı:
"Türkiye Büyük Millet Meclisi Destek Hizmetleri Başkanlığı personelimiz Saliha Akkaş'ın eşi tarafından vahşice katledilmesinden derin bir üzüntü duymaktayız. Kıymetli arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve TBMM çalışanlarına başsağlığı dileriz. Mekânı cennet olsun."