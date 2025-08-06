Yaz Kur’an kursu ne zaman bitiyor? 2025 Diyanet’in yatılı ve gündüzlü Kur’an kursları bitiş tarihi…

Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2025 10:15

Camilerde ve Kur'an kurslarında gerçekleştirilen yaz dönemi eğitimlerinde Kur'an-ı Kerim, temel dini bilgiler ve çeşitli sosyal etkinlikler yer alıyor. 4-6, 7-14 ve 15-22 yaş gruplarına yönelik düzenlenen bu kurslarda, görme ve işitme engelli öğrenciler için de özel dersler hazırlanıyor. Günlük 4 saatlik derslerle sürdürülen eğitimler, yatılı programlarda 8 saate kadar çıkabiliyor. İşte Diyanet'in yaz Kur'an kursu bitiş tarihi…