Yaz Kur'an kursu ne zaman bitiyor? 2025 Diyanet’in yatılı ve gündüzlü Kur'an kursları bitiş tarihi…
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın her yıl düzenlediği yaz Kur’an kurslarında eğitim süreci tamamlanmak üzere. Yatılı, gündüzlü, tam ve yarı zamanlı programlar halinde yürütülen kursların başvuruları 16 Haziran’da alınmış, dersler ise 30 Haziran’da başlamıştı. Eğitim döneminin bitimine yaklaşırken öğrenciler, “2025 yaz Kur’an kursları hangi tarihte sona erecek?” sorusuna cevap arıyor. Peki Diyanet’in yaz Kur'an kursu ne zaman bitiyor? İşte tarihler…
Camilerde ve Kur'an kurslarında gerçekleştirilen yaz dönemi eğitimlerinde Kur'an-ı Kerim, temel dini bilgiler ve çeşitli sosyal etkinlikler yer alıyor. 4-6, 7-14 ve 15-22 yaş gruplarına yönelik düzenlenen bu kurslarda, görme ve işitme engelli öğrenciler için de özel dersler hazırlanıyor. Günlük 4 saatlik derslerle sürdürülen eğitimler, yatılı programlarda 8 saate kadar çıkabiliyor. İşte Diyanet'in yaz Kur'an kursu bitiş tarihi…
YAZ KUR'AN KURSLARI NE ZAMAN BİTİYOR?
Her yıl 4-22 yaş arası çocuk ve gençlere yönelik düzenlenen yaz Kur'an kursları, bu yıl 30 Haziran'da başlamıştı. Program kapsamında verilen dersler, 15 Ağustos'ta tamamlanacak.
YATILI KURSLARIN TARİHLERİ
Yatılı eğitimlerde ilk dönem 27 Temmuz'da sona erdi. İkinci dönem ise 22 Ağustos'ta bitecek.