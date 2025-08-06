Büyükçekmece'de alkollü sürücü dehşeti! Kadın şoför ortalığı birbirine kattı
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde alkollü bir şekilde araç kullandığı iddia edilen kadın sürücü, ortalığı karıştırıp yoldaki arabalara çarptı. Çarpışmaların ardından olay yerinden hızlıca uzaklaştı.
Olay, dün akşam saatlerinde Büyükçekmece ilçesi Kumburgaz E-5 yan yolda yaşandı. İddiaya göre, alkollü olduğu belirtilen kadın şoför yol üzerinde birçok araca çarptıktan sonra vatandaşlar tarafından durduruldu.
TRAFİĞİ ALT ÜST ETTİ
Uyarıları dikkate almayan sürücü, önüne geçen vatandaşların üstüne araç sürüp kaçtı.
VATANDAŞLAR YAŞANANLARI KAYDETTİ
Yaşananlar ise yoldaki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.