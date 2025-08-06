Büyükçekmece'de alkollü sürücü dehşeti! Kadın şoför ortalığı birbirine kattı

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde alkollü bir şekilde araç kullandığı iddia edilen kadın sürücü, ortalığı karıştırıp yoldaki arabalara çarptı. Çarpışmaların ardından olay yerinden hızlıca uzaklaştı.

Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2025 10:26

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Olay, dün akşam saatlerinde Büyükçekmece ilçesi Kumburgaz E-5 yan yolda yaşandı. İddiaya göre, alkollü olduğu belirtilen kadın şoför yol üzerinde birçok araca çarptıktan sonra vatandaşlar tarafından durduruldu.

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Uyarıları dikkate almayan sürücü, önüne geçen vatandaşların üstüne araç sürüp kaçtı.

Kadın sürücü ortalığı birbirine kattı (İHA)

VATANDAŞLAR YAŞANANLARI KAYDETTİ

Yaşananlar ise yoldaki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

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