Sincan'da panik anları | Kolonlarından ses gelen 8 katlı bina boşaltıldı
Ankara'nın Sincan ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. 8 katlı bir bina, yıkılma riski taşıdığı gerekçesiyle tahliye edildi. İtfaiye ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlenen binadan karot numunesi alınarak inceleme yapılacak.
Panik anları gece saatlerinde Atatürk Mahallesi Peçenek Caddesi'nde 18 dairenin bulunduğu 8 katlı binada meydana geldi.
BİNA TAHLİYE EDİLDİ
Zemin kattaki kolonlarda çatlaklar fark eden ve çatırdama sesleri duyan apartman sakinleri, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine adrese gelen Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak apartman sakinlerini tahliye etti.
AFAD ve itfaiye ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ön incelemede, binada risk tespit edildi. Bunun üzerine apartman, mühürlendi.