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Sincan'da panik anları | Kolonlarından ses gelen 8 katlı bina boşaltıldı

Ankara'nın Sincan ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. 8 katlı bir bina, yıkılma riski taşıdığı gerekçesiyle tahliye edildi. İtfaiye ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlenen binadan karot numunesi alınarak inceleme yapılacak.

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Sincan’da panik anları | Kolonlarından ses gelen 8 katlı bina boşaltıldı

Panik anları gece saatlerinde Atatürk Mahallesi Peçenek Caddesi'nde 18 dairenin bulunduğu 8 katlı binada meydana geldi.

Sincan'da panik anları | Yıkılma riski olan 8 katlı bina boşaltıldı (AA)Sincan'da panik anları | Yıkılma riski olan 8 katlı bina boşaltıldı (AA)

BİNA TAHLİYE EDİLDİ
Zemin kattaki kolonlarda çatlaklar fark eden ve çatırdama sesleri duyan apartman sakinleri, durumu yetkililere bildirdi.

Sincan'da kolonlarından ses gelen 18 daireli bina boşaltıldı

İhbar üzerine adrese gelen Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak apartman sakinlerini tahliye etti.

Sincan'da panik anları | Kolonlarından ses gelen 8 katlı bina boşaltıldı (DHA)Sincan'da panik anları | Kolonlarından ses gelen 8 katlı bina boşaltıldı (DHA)

AFAD ve itfaiye ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ön incelemede, binada risk tespit edildi. Bunun üzerine apartman, mühürlendi.

Sincan'da panik anları | Kolonlarından ses gelen 8 katlı bina boşaltıldı (DHA)Sincan'da panik anları | Kolonlarından ses gelen 8 katlı bina boşaltıldı (DHA)

Bina güvenliğiyle ilgili detaylı analiz yapılması için kolonlardan karot numunesi alınacağı, apartmanın 1995 yılında inşa edildiği öğrenildi.

Tahliye edilen apartmandakiler geceyi geçirmek üzere yakınlarının yanına giderken, bitişikteki binada oturan vatandaşlar da durumdan ötürü tedirginlik yaşadı.

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