Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2025 00:59

BİNA TAHLİYE EDİLDİ Zemin kattaki kolonlarda çatlaklar fark eden ve çatırdama sesleri duyan apartman sakinleri, durumu yetkililere bildirdi.

Sincan'da panik anları | Kolonlarından ses gelen 8 katlı bina boşaltıldı (DHA)

AFAD ve itfaiye ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ön incelemede, binada risk tespit edildi. Bunun üzerine apartman, mühürlendi.