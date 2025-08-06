Gaziantep'te çirkin saldırı! Zabıtayı silahla vurmakla tehdit etti | Hukuki süreç başlatıldı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 4-5 Ağustos'ta gerçekleştirilen denetimler sırasında görevli zabıta memurlarına mukavemet gösteren ve tehditte bulunan E.Ç. ve B.Ç. isimli şahıslar hakkında hukuki süreç başlatıldı.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2025 11:16

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Gaziantep'te tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen bir esnaf, denetim için gelen Şahinbey Belediyesi zabıta ekibini önce kovdu, sonra fiziki müdahale ile dışarı attı, ardından da silahla vurmakla tehdit etti. Olayın ardından zabıta ekiplerini tehdit eden E.Ç. ve B.Ç. isimli şahıslar hakkında hukuki süreç başlatıldı.

Gaziantep'te zabıtaya saldırı (takvim foto arşiv) "SİLAHLA VURMAZSAM NAMUSSUZUM" Zabıta ekiplerinin markette denetimlerine tepki gösteren market işletmecisi şahıs, fiziki müdahalenin ardından "Şerefime seni vururum, seni vururum, silahımla vurmazsam namussuzum" diyerek tehdit etti. O anlar ise bir diğer zabıta memuru tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

