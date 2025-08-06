2025 TÜBİTAK-ARDEB 1001 programı 1. dönem sonuçları açıklandı mı?

2025 yılı TÜBİTAK-ARDEB 1001 Programı 1. dönem proje değerlendirme süreci tamamlandı ve beklenen sonuçlar açıklandı. Araştırmacılar, bilimsel kalite ve yenilikçi yaklaşımlar açısından titizlikle incelenen projelerin hangi aşamada destek almaya hak kazandığını öğrenmek için sonuçlara yoğun ilgi gösteriyor. Bu gelişme, Türkiye’de bilimsel araştırma ve teknoloji üretimini teşvik eden en önemli destek mekanizmalarından biri olan 1001 programının yeni dönemini resmen başlatmış oldu.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2025 14:27

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TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülen 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı'nın 2025 yılı 1. dönem sonuçları açıklandı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda desteklenmeye hak kazanan projeler kamuoyuyla paylaşıldı. İşte desteklenmesine karar verilen projeler…

(Kaynak: AA) TÜBİTAK 1001 PROGRAMI 2025 YILI 1. DÖNEM SONUÇLARI AÇIKLANDI TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülen "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" kapsamında 2025 yılı 1. döneminde sunulan projelerin bilimsel değerlendirme süreci tamamlandı. Değerlendirme aşamalarında görev alan panelistlere ve süreci izleyen gözlemci panelistlere katkılarından dolayı teşekkür edildi.

(Kaynak: AA) Panel sürecinden başarıyla geçen projelerin yürütücüleri ve bağlı oldukları kurumlar TÜBİTAK tarafından yayımlandı. Desteklenmeye hak kazanan projeler, Türkiye'nin bilimsel araştırma kapasitesine önemli katkılar sağlaması beklenen çalışmalar olarak öne çıkıyor. 1001 - 2025-1 DESTEKLENMESİNE KARAR VERİLEN PROJELER İÇİN TIKLAYINIZ