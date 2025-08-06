Bursa’da sokak ortasında aile kavgası! Eski eşini önce yere yığdı, ardından vurmaya başladı

Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2025 16:20

Bursa'da bir kadın ailesini dolandırdığını iddia ettiği eski eşini sokak ortasında dövdü.

Olay dün akşam saatlerinde, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Boşanan çift, sokakta karşılaşınca tartışma çıktı.