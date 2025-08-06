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Bursa'da sokak ortasında aile kavgası! Eski eşini önce yere yığdı, ardından vurmaya başladı

Bursa Yıldırım’da bir kadın, karşılaştığı eski eşini ailesini dolandırdığı iddiasıyla cadde ortasında yere yatırıp tekme tokat dövdü. Olay anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis, tarafları ifadeleri için karakola götürdü.

DHA
DHA
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Bursa’da sokak ortasında aile kavgası! Eski eşini önce yere yığdı, ardından vurmaya başladı

Bursa'da bir kadın ailesini dolandırdığını iddia ettiği eski eşini sokak ortasında dövdü.

Bir kadın eski kocasını yere yatırarak dövdü! - İzle

Olay dün akşam saatlerinde, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Boşanan çift, sokakta karşılaşınca tartışma çıktı.

Darp anı (DHA)Darp anı (DHA)

DOLANDIRICILIK İDDİASI

Tartışma sırasında kadın, eski eşini, ailesini dolandırdığını öne sürerek darbetmeye başladı. Yere yatırdığı eski eşini tekme tokat döven kadını çevredekiler de sakinleştiremedi. İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kadını güçlükle sakinleştirirken, taraflar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kavga görüntüsü (DHA)Kavga görüntüsü (DHA)

VATANDAŞLAR GÖRÜNTÜLEDİ

Öte yandan kadının, 'Ailemi dolandırdın' diyerek eski eşini darbettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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