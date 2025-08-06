Bursa'da sokak ortasında aile kavgası! Eski eşini önce yere yığdı, ardından vurmaya başladı
Bursa Yıldırım’da bir kadın, karşılaştığı eski eşini ailesini dolandırdığı iddiasıyla cadde ortasında yere yatırıp tekme tokat dövdü. Olay anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis, tarafları ifadeleri için karakola götürdü.
Bursa'da bir kadın ailesini dolandırdığını iddia ettiği eski eşini sokak ortasında dövdü.
Olay dün akşam saatlerinde, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Boşanan çift, sokakta karşılaşınca tartışma çıktı.
DOLANDIRICILIK İDDİASI
Tartışma sırasında kadın, eski eşini, ailesini dolandırdığını öne sürerek darbetmeye başladı. Yere yatırdığı eski eşini tekme tokat döven kadını çevredekiler de sakinleştiremedi. İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kadını güçlükle sakinleştirirken, taraflar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.