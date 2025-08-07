Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2025 09:30

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Lisa Jane Di Palma 'ya (61) otomobil çarptı. Alkollü olduğu belirtilen sürücü, yerdeki Palma'nın üzerinden geçip kaçmaya çalıştı. Çevredekiler hemen olay yerine yardıma geldi.

Çarpma anı kamerada (DHA)

EZİLMEKTEN SON ANDA KURTULDU

Bu sırada alkollü olduğu ileri sürülen Ö.K., yerdeki Palma'nın üzerinden geçip kaçmaya başladı. Vatandaşların uyarıları ve araca müdahalesi sonucu Palma ezilmekten kurtuldu. Sürücü geri manevra yaparken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.