Fethiye’de yaya geçidinde dehşet: Alkollü sürücü İngiliz turisti ezip kaçmaya çalıştı! O anlar kameraya yansıdı
Yaya geçidinden geçmeye çalışan 61 yaşındaki İngiliz vatandaş Lisa Jane Di Palma isimli kadına otomobil çarptı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, alkollü olduğu iddia edilen sürücü olay yerinden kaçmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Lisa Jane Di Palma'ya (61) otomobil çarptı. Alkollü olduğu belirtilen sürücü, yerdeki Palma'nın üzerinden geçip kaçmaya çalıştı. Çevredekiler hemen olay yerine yardıma geldi.
İNGİLİZ VATANDAŞ YERE SAVRULDU
Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Foça Mahallesi Cahit Beğenç Bulvarı'nda meydana geldi. Ö.K. (52) yönetimindeki 48 HC 033 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İngiltere vatandaşı Lisa Jane Di Palma'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle Palma yere savruldu. Durumu gören çevredekiler yardıma koştu.
EZİLMEKTEN SON ANDA KURTULDU
Bu sırada alkollü olduğu ileri sürülen Ö.K., yerdeki Palma'nın üzerinden geçip kaçmaya başladı. Vatandaşların uyarıları ve araca müdahalesi sonucu Palma ezilmekten kurtuldu. Sürücü geri manevra yaparken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNDUĞU BELİRTİLDİ
Lisa Jane Di Palma, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Palma'nın tedavisi sürerken, Ö.K. gözaltına alınıp, emniyete götürüldü.