Fethiye’de yaya geçidinde dehşet: Alkollü sürücü İngiliz turisti ezip kaçmaya çalıştı! O anlar kameraya yansıdı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Lisa Jane Di Palma'ya (61) otomobil çarptı. Alkollü olduğu belirtilen sürücü, yerdeki Palma'nın üzerinden geçip kaçmaya çalıştı. Çevredekiler hemen olay yerine yardıma geldi.

Fethiye'de alkollü sürücü dehşeti

İNGİLİZ VATANDAŞ YERE SAVRULDU

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Foça Mahallesi Cahit Beğenç Bulvarı'nda meydana geldi. Ö.K. (52) yönetimindeki 48 HC 033 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İngiltere vatandaşı Lisa Jane Di Palma'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle Palma yere savruldu. Durumu gören çevredekiler yardıma koştu.

Çarpma anı kamerada (DHA)Çarpma anı kamerada (DHA)

EZİLMEKTEN SON ANDA KURTULDU

Bu sırada alkollü olduğu ileri sürülen Ö.K., yerdeki Palma'nın üzerinden geçip kaçmaya başladı. Vatandaşların uyarıları ve araca müdahalesi sonucu Palma ezilmekten kurtuldu. Sürücü geri manevra yaparken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri olay yerinde (DHA)Polis ekipleri olay yerinde (DHA)

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNDUĞU BELİRTİLDİ

Lisa Jane Di Palma, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Palma'nın tedavisi sürerken, Ö.K. gözaltına alınıp, emniyete götürüldü.

Kaçmaya çalışan sürücü yakalandı (DHA)Kaçmaya çalışan sürücü yakalandı (DHA)

VATANDAŞLAR KAÇMA ANINI KAYDA ALDI

Alkollü sürücü Ö.K.'nin, Lisa Jane Di Palma'ya çarptıktan sonra kaçmaya çalıştığı anlar cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, Palma'nın ezilmemesi için çevredekilerin hem otomobile hem de sürücüye müdahale ettikleri görüldü.

