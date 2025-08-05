Sakarya'da korkunç olay | 2 aile arasında silahlı kavga: Ölü ve yaralı var
Sakarya'nın Erenler ilçesinde iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Olayda 2 kişi yaşamını yitirdi, 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kan donduran olay saat 22.30 sıralarında Ekinler Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada Mustafa Keskin, Numan Kotan, Murat K. ve Emre K. vurulurken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
2 ÖLÜ, 2 YARALI
Ekipler tarafından yapılan kontrolde Mustafa Keskin ve Numan Kotan'ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, Murat K. ve Emre K. ise hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Murat K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.