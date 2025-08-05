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Sakarya'da korkunç olay | 2 aile arasında silahlı kavga: Ölü ve yaralı var

Sakarya'nın Erenler ilçesinde iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Olayda 2 kişi yaşamını yitirdi, 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Sakarya’da korkunç olay | 2 aile arasında silahlı kavga: Ölü ve yaralı var

Kan donduran olay saat 22.30 sıralarında Ekinler Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Sakarya'da iki aile arasında silahlı çatışma: 2 ölü 2 yaralı

Sakarya'da korkunç olay | 2 aile arasında silahlı kavga: Ölü ve yaralı var (İHA)Sakarya'da korkunç olay | 2 aile arasında silahlı kavga: Ölü ve yaralı var (İHA)

Kavgada Mustafa Keskin, Numan Kotan, Murat K. ve Emre K. vurulurken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sakarya'da korkunç olay | 2 aile arasında silahlı kavga: Ölü ve yaralı var (İHA)Sakarya'da korkunç olay | 2 aile arasında silahlı kavga: Ölü ve yaralı var (İHA)

2 ÖLÜ, 2 YARALI
Ekipler tarafından yapılan kontrolde Mustafa Keskin ve Numan Kotan'ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, Murat K. ve Emre K. ise hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Murat K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Sakarya'da korkunç olay | 2 aile arasında silahlı kavga: Ölü ve yaralı var (İHA)Sakarya'da korkunç olay | 2 aile arasında silahlı kavga: Ölü ve yaralı var (İHA)

Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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