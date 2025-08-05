Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2025 01:28

Kavgada Mustafa Keskin , Numan Kotan , Murat K. ve Emre K. vurulurken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sakarya'da korkunç olay | 2 aile arasında silahlı kavga: Ölü ve yaralı var (İHA)

Sakarya'da korkunç olay | 2 aile arasında silahlı kavga: Ölü ve yaralı var (İHA)

2 ÖLÜ, 2 YARALI

Ekipler tarafından yapılan kontrolde Mustafa Keskin ve Numan Kotan'ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, Murat K. ve Emre K. ise hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Murat K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.