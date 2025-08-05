Safer ayı ne zaman bitiyor, hangi tarihte? Diyanet’e göre Safer ayı bitiş tarihi

Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2025 15:26

2025 Safer ayı nın bitiş tarihi, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Halk arasında "uğursuzluk ayı" ya da "musibet ayı" olarak bilinen Safer ayı, dini takvime göre belirli bir dönemi kapsıyor. İşte Diyanet'in hicri takvimine göre Safer ayının bitiş tarihi…

Hicri takvimin Muharrem'den sonra gelen ikinci ayı olan Safer, 2025 yılında 26 Temmuz Cumartesi günü başladı. Bu ayın sona ermesiyle birlikte, 24 Ağustos 2025 Cumartesi gecesi Rebiülevvel ayına geçilmiş olacak. Böylece Safer ayı , yaklaşık bir ay sürecek olan manevi yolculuğunu tamamlamış olacak.

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SAFER AYI MUSİBET AYI MI?

Halk arasında zaman zaman "musibet ayı" olarak anılan Safer ayı hakkında yaygın olan bu inanış, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından asılsız olarak değerlendirilmiştir. Diyanet'e göre, Safer ayının uğursuzlukla ilişkilendirilmesi tamamen İslam öncesi Câhiliye dönemine dayanan bir hurafedir.

İslam inancına göre Safer ayı, tıpkı diğer hicri aylar gibi normal bir zaman dilimidir. Peygamber Efendimiz (s.a.s.), bu tür batıl inançları reddetmiş ve "Safer ayında uğursuzluk yoktur" diyerek bu yanlış anlayışa açık bir şekilde karşı çıkmıştır.

Ayrıca bu aya özgü herhangi bir özel ibadet, dua ya da ritüel bulunmamaktadır. Müslümanların, Safer ayında da günlük ibadetlerine ve dualarına aynı şekilde devam etmeleri yeterlidir.