Kırmızı ışıkta geçen motosikletlinin sonu ölüm oldu: Düğün hazırlıkları yapan gencin ailesi ve nişanlısı yasa boğuldu

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana gelen talihsiz olayda Murat Kapacık yaşamını yitirdi. Kırmızı ışık ihlali yapan motosiklet sürücüsü, ticari araçla çarpıştı. Ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatta kalamadı.

Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2025 13:43

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Malum kaza, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Yunusemre Mahallesinde meydana geldi. 30 yaşındaki Murat Kapacık isimli motosiklet sürücüsü, kırmızı ışıkta geçerek seyir halindeki hafif ticari araca çarptı. Feci kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

DÜNYAEVİNE GİRECEKKEN ÖLÜM HABERİ GELDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı kamerada (İHA)





Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Murat Kapacık'ın 1 hafta sonra dünyaevine girmeye hazırlandığı öğrenilirken, acı haberi alan yakınları yasa boğuldu.

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